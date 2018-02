Almeyda denuncia conspiración en su contra

Guadalajara.- El presente en Chivas no es del todo alentador, y es que marchan en penúltimo lugar de la tabla dentro de la Liga MX, con tan solo siete puntos. Es por ello que la presión es el pan de cada día con el que tiene que lidiar el director técnico argentino Matías Almeyda, quien en muchas ocasiones ha señalado que hay un grupo que lo quiere ver fuera del Rebaño Sagrado.

A pesar de todo, el sudamericano aseguró que está bien y enfocado en seguir adelante, pensando en que el chiverío logre clasificarse a los cuartos de final en la Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como Concachampions.

“Yo estoy bien siempre, soy un apasionado, vivo esto con pasión y amor lo que hacemos. No me da lo mismo empatar o perder que ganar. Yo lo llevo tranquilo, hemos recuperado en muchos aspectos nuestro nivel, tenemos que seguir corrigiendo cosas, pero el plantel viene saliendo de una racha negativa. Hay una que sigue estando, que son los resultados, pero nuestro estilo nos va a sacar adelante”, afirmó el timonel rojiblanco.

En cuanto al hecho de que ha cerrado los entrenamientos en las últimas semanas, aseguró que no es revancha contra quienes hablan mal de él, pero debido a la seguidilla de juegos, no ha tenido tiempo más que de entrenar futbol, que es cuando cierra la puerta al público y medios de comunicación. “Por lo general siempre es así cuando jugamos entre semana, cortamos el ingreso con mucho respeto, trabajamos cosas que pretendemos mantenerlas dentro, en ningún momento he tomado una revancha de quienes pretenden que yo me vaya. Hay muchos que buscan mi salida, pero no tomo una decisión por eso. En estos días que tenemos poco descanso hacemos mucho futbol y las prácticas de balompié nunca las muestro”.





Guadalajara.- El tema del director deportivo para Chivas ha renacido, apareciendo el nombre del comentarista de televisión Francisco Gabriel de Anda, quien se habría reunido con el propietario del equipo rojiblanco, Jorge Vergara, además de José Luis Higuera. A pesar de ello, el director técnico, Matías Almeyda, dejó en claro que ese tema está detenido, reiterando que lo que él ha pedido es un asesor deportivo y no un directivo, pues siente que es lo que necesita el club.

“No tengo idea. Hablé con Jorge, pero quedó en stand by. Dijo que deberíamos tomar un tiempo. No necesitamos director deportivo, pero sí alguien que me apoye, que me ayude”, precisó el entrenador del Guadalajara. “Jorge también lo sabe, pero no con el título de director deportivo”, aclaró Almeyda.

El estratega argentino confirmó que un candidato para el puesto que ha solicitado es Benjamín Galindo, con quien ya se reunió, pero no se ha tomado una decisión final. “Lo único que puede decir es que me junté con Jorge y Benjamín. La idea era tenerlo, es una persona que dio mucho al club, fue entrenador, conoce muy bien lo que es Chivas por dentro. Después no sé más nada, no sé si Jorge e Higuera se hayan reunido con otras personas”, destacó.





“Es una persona que debe colaborar con muchos temas, no solamente sentarnos y que me pregunte cómo va el equipo. Hay muchos temas adentro por resolver, y al yo tener muchos, hay algunos que no puedo seguir. Consultar la parte futbolística”, remató. (Óscar Beltrán)