América, por el orgullo ante Guadalajara

América saltará a la cancha para disputar una nueva edición del Clásico Nacional e intentará no solamente romper la racha de seis juegos sin ganar, sino también querrá mantener intacto su orgullo y el de sus hinchas cuando reciban a Guadalajara.

En el marco previo a este encuentro, Emilio Azcárraga Jean, propietario de las Águilas, fue claro y contundente al asegurar que sí, esta es la rivalidad más grande del balompié mexicano, pero ganar no salvaría la temporada americanista y solamente el título es lo que valdría para eso.

“Es un juego más, un Clásico más, la rivalidad más grande. Pero en esta casa no se salva la temporada ganando Clásicos, se salva ganando títulos”, manifestó, al tiempo de mostrar su buen humor cuando indicó que “ya Miguel dijo que no van a empatar, entonces eso es una buena noticia”, esto en referencia a la gran cantidad de empates que los cremas han cosechado recientemente.

Ya en un tono más serio, Azcarraga aseguró que pese al mes que ha transcurrido sin ganar, entiende que hubo factores que golpearon a su equipo con el torneo en marcha, aunque recalcó que con todo y eso, la exigencia de ser campeones no cambia y las excusas quedan de lado.

“Concuerdo con Miguel (Herrera) en que también es un mes de no haber perdido. Entonces, creo que hemos tenido una campaña complicada desde el principio por la salida de jugadores importantes, las llegadas y las lesiones; sin embargo, América no puede tener excusas, tiene que ganar no a Guadalajara, a todos. Evidentemente hay que calificar a la Liguilla y ser campeones. La exigencia es campeonar, tenemos que ser y seguir siendo el más grande”, expuso.

CONTENTO CON GIO Y MEMO

Por otra parte, el empresario subrayó la importancia de tener en Coapa a jugadores del calibre de Giovani dos Santos y Guillermo Ochoa, por lo que no descartó repatriar más adelante a otros mexicanos en el extranjero. El mensaje fue que las puertas del nido están abiertas para quienes deseen volver.

“Jugadores muy importantes mexicanos que tienen una carrera impecable en el extranjero y México también. Gio se hizo en Europa, pero su casa siempre ha sido América y es la casa de Memo. Siempre el club apostará por darles oportunidad a los jugadores de nuestro club, darles esa oportunidad para que puedan salir y crecer tanto nacionales como extranjeros. El jugador que se hizo aquí y quiera regresar, siempre tendrá las puertas abiertas porque evidentemente tenemos un agradecimiento no sólo por lo que hicieron aquí, sino en la Selección Nacional”, cerró.