Difunden audio de Emiliano Sala antes de desaparición de vuelo

Un mensaje atribuido a Emiliano Sala y difundido por la prensa argentina reveló que el jugador estaba angustiado por el vuelo.



"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff", dice el mensaje de voz que se le atribuye a Sala y que tenía por destinatarios un grupo de amigos, según la prensa local.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", dice supuestamente Sala en el mensaje de Whatsapp.

El futbolista de 28 años acababa de firmar su pase del Nantes francés al Cardiff City, club galés que compite en la primera división inglesa.

Horacio Sala explicó que la última vez que habló con el futbolista fue el domingo pasado y que supo de la desaparición de la avioneta donde viajaba su hijo a través de la televisión.

El hombre, que trabaja como conductor de un camión, recordó que su hijo es una persona muy querida en Progreso y respetada en Francia por sus logros como futbolista.

#UltimoMomento | Se filtró un audio que Emiliano Sala le envío a sus amigos previo a la desaparición de la avioneta que lo trasladaba de Nantes a Cardiff. pic.twitter.com/O4mqnk6VpB — Radio EME (@Radio_Eme) 22 de enero de 2019



"Allá en Nantes, por ejemplo era el ídolo, la hinchada era algo impresionante, no lo querían dejar ir", recordó.

En medio de la consternación por lo sucedido, Horacio aún espera buenas noticias.

"Esperemos que en estas pocas horas de sol nos den una noticia, por lo menos", se esperanzaba por la tarde.

Más temprano, Mercedes, la madre del futbolista que fue revelación en 2018 en la liga francesa, contó que había hablado con el jugador poco antes de la partida de la avioneta.

"La última vez que hablé con 'Emi' fue antes del despegue y él estaba muy feliz en el mejor momento de su carrera", declaró la madre al canal C5N. "El avión que lo trasladaba era del presidente del Cardiff", agregó.

Pese a la distancia, "siempre nos vemos y estamos en contacto con Emiliano. Si no venía él, iba yo para allá", agregó la mamá.

