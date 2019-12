Barcelona es el equipo más mencionado en Twitter este año

El Barcelona es el club deportivo más mencionado en twitter durante 2019, por delante de Real Madrid, Manchester United y Liverpool, mientras que el Flamengo brasileño (9) y los Lakers de la NBA (10) completan la lista de los diez más nombrados.



En quinta posición figura el Paris Saint Germain, sexto es el Juventus, séptimo el Manchester City y octavo, el Ajax de Amsterdam.



Así se desprende de los datos ofrecidos por la propia red en la cuenta (@twitterdata), según los cuales el Barça ha sido líder por citas, nombre de usuario o palabras clave relacionadas en un estudio que se hizo entre el 1 de enero y el 15 de noviembre.



Entre los principales puntos de interés de la actividad deportiva del Barça figuran la consecución del título de liga, los partidos contra el Real Madrid, la llegada de Griezmann y de Jong o los numerosos galardones individuales conquistados por Leo Messi.

✨ MATCHDAY

🇮🇹 #InterBarça

🏆 @ChampionsLeague

🏟 San Siro

📅 9pm CET

🔵🔴 #ForçaBarça

🔗 https://t.co/6srkv5xud3 pic.twitter.com/MbQNiynzWi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 10, 2019 💪 #MondayMotivation

📍 Milán

⚽ Goles, goles y más goles 🇮🇹

🔜 #InterBarça pic.twitter.com/FappwVwbAO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 9, 2019



Precisamente Messi, que no tiene cuenta en twitter, es tras Neymar Jr el jugador más mencionado en esa red en 2019 por delante de Cristiano Ronaldo, Lebron James, Kawhi Leonard o Kobe Bryant.



El Barça también lidera la clasificación de interacciones sociales generadas, que contabiliza los retuits, los me gusta y los comentarios a las diferentes publicaciones. En los primeros once meses del año, la entidad barcelonista ha encabezado la lista en siete de ellos.



En la actualidad, el Barcelona, que dispone de nueve cuentas de twitter diferentes según el idioma utilizado en las comunicaciones, es el club que cuenta con más seguidores en esta red social, con un total de 57 millones.

