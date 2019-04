Bruno Marioni se disculpa tras pelearse con aficionado

Luego de que Bruno Marioni se enfrentara a golpes con un seguidor en su camino a la sala de prensa del Estadio Olímpico Benito Juárez, el técnico de Pumas salió a dar la cara y a explicar su versión de los hechos.

“En el camino se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí; no voy a justificarme, pido disculpas al aficionado que me agredió, que me dio una patada. Está expuesto el entrenador al tener que pasar entre la gente”, dijo.

¡HABLÓ MARIONI!



El estratega argentino dio su versión sobre lo sucedido con un aficionado de Juárez. El técnico de Pumas reconoció que respondió a la agresión.



Ante ello, el estratega argentino se dio tiempo para ofrecer una disculpa a las instituciones de Pumas y Juárez.

“Lamento muchísimo el hecho, pido una disculpa a la institución de Pumas y a Juárez porque me parece que un entrenador no debe responder”.

¡DA SU VERSIÓN! 🗣️🗣️



Jesús Guzmán, aficionado que tuvo el altercado con Bruno Marioni, explica lo sucedido.



La noche del miércoles no terminó bien para el cuadro universitario: primero fue la dolorosa derrota ante el equipo de la Liga de Ascenso y luego el escándalo de Marioni por su altercado.