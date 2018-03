“Canelo" Álvarez da positivo por clembuterol

En miras de la pelea del próximo 5 de Mayo entre Gennady Golovkin y Saúl “Canelo” Álvarez, el mexicano se sometió a exámenes médicos voluntarios, de los cuales dio positivo por Clembuterol, informó este lunes Golden Boy.







A través de un comunicado, la promotora aseguró que los niveles de dicha sustancia son mínimos y el propio boxeador está dispuesto a esclarecer cualquier situación ante la Comisión de Boxeo de Nevada.





“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido. Me someteré a todas las pruebas que se me requiere para aclarar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá”. Fueron las primeras palabras de Álvareztras darse a conocer dicha situación.





El @WBCBoxing será consistente en seguir el protocolo en el caso de @Canelo investigando todos los detalles. Clenbuterol es un problema.... pic.twitter.com/fIQcDcjTtS — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 5 de marzo de 2018

Golden Boy Promotions informó de inmediato a la promotora de Golovkin y a la Comisión Atlética de Nevada para evitar cualquier tipo de dudas y especulaciones.





El Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman también se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter.





No es la primera vez que el Clembuterol afecta a deportistas mexicanos. Ha habido casos de otros pugilistas como Erik Morales y Orlando “Siri” Salido que también padecieron mismo problema y el famoso caso de la selección mexicana en la Copa Oro 2011, donde 5 jugadores dieron positivo y tuvieron que abandonar la concentración.





