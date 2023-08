Caso Rubiales: se desatan renuncias en la liga española tras decisión de permanecer en la RFEF

Este viernes se esperaba la renuncia de Luis Rubiales como presidente de de la Federación Española de Futbol, sin embargo, sorprendió a todos al anunciar que no dimitiría y que por el contrario, dijo se estaba ejecutando “un asesinato social” en su contra.

"Aquí no se esta tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. Más allá de mi situación personal, como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos", dijo en su discurso donde fue ovacionado por los asistentes.

En su discurso también se dijo perseguido por un “falso feminismo” y aseguró que lo estaban difamando, por lo que llevará el caso ante los juzgados.

"El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad. Están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que estamos avanzando".

“Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente?. A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados".





Luego de darse a conocer la noticia, el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Rafael del Amo, dio a conocer su renuncia y consideró que Luis Rubiales, debería haber presentado su dimisión porque "ha metido la pata y cuando te equivocas hay que ser digno de salir".

“Yo me debía a mis principios y él fue quien me puso en este cargo, tenía que agradecerle su confianza en mí, ha habido cosas que no me han gustado y yo se lo tenía que decir a él. No podía hablar con vosotros antes".

Sobre el discurso que dio Rubiales, Rafael del Amo dijo que no esperaba la noticia y narró que simplemente se levantó y que le resultó incómodo el momento.

“No me lo esperaba, ha habido muchas dudas de qué hacía yo arriba. Yo no he aplaudido, no me he levantado, lo he pasado mal. Me he sentido incómodo, pensaba que iba a dimitir".





Quién también levantó la voz ante la decisión de Rubiales fue el delantero del Real Betis, Borja Iglesia, quien anunció en sus redes sociales que no volverá a la selección española hasta que no se resuelva el caso de Rubiales.

"Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes"

Borja fue respaldado por su compañero de equipo Héctor Bellerín, quien también escribió en sus redes un mensaje donde destacó la "vulgaridad", "vergüenza", "abuso" y "narcisista" en la actitud de Rubiales.

"Es de auténtica vergüenza lo que está pasando. De representar a nuestro país, con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizar a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso, son hechos de los que no puede alguien quedar impune", condenó el lateral del Betis.

