Castigan a fotógrafo por gritarle "perdedor" al Piojo Herrera

Al término del partido en el que América cayó ante Pumas, Miguel Herrera se vio en medio de un incidente con un fotógrafo rumbo al túnel del equipo visitante. Sin entrar en diferencias directas con su agresor, el técnico azulcrema denunció el hecho ante el Comisario en turno, y posteriormente, lo hizo de manera abierta en la conferencia de prensa. Minutos más tarde, la Liga MX informó que le retuvieron su acreditación del fotógrafo.

“Desafortunadamente, muchos de ustedes, en especial algunos, se ponen las playeras de los equipos. Tienen que respetar a los que estamos en la cancha, le pueden ir al equipo que quieran, pero cuando estás en la cancha trabajas para un medio, no puede haber personas que griten cualquier pendejada o entrar porque se le da la gana grabándome y gritarme perdedor".

No reaccioné mal, (le dijo) perdedor a un tipo que acaba de ser campeón. Nos despedimos de Pumas y se acabó, la tribuna está bien y cada quien apoya, pero la gente enfundada en una institución o un medio tiene que ser un poquito más ecuánime”, expresó.

Ya en lo que refirió en particular al partido, el “Piojo” lamentó que su equipo no tuviera la capacidad de convertir en gol las oportunidades que crearon, además reconoció que tienen que corregir porque acumulan ya dos partidos perdidos al hilo sin lograr convertir.

“Los dos equipos se entregaron al máximo, nosotros tuvimos y no la metimos. Así es el futbol. Me ocupa trabajar más, tenemos jugadores que pueden hacer la diferencia, queremos que el equipo vuelva a las bases”, dijo.

Aunado a esto, Miguel señaló que a la Universidad al fin se le hizo ganarle un juego a las Águilas, toda vez que no hay escuadras invencibles.

“La verdad analizas el juego, en el primer tiempo tuvimos más claras, no las pudimos meter y en el segundo tiempo cuando pensamos que estaba todo solucionado viene una distracción y la aprovechan. Me parece que no hay equipo invencible, hoy les tocó por fin ganar un partido”, remató.

Aguantó a Castillo

En muchos lapsos del partido, Nicolás Castillo se vio ahogado y con pesar por la altura y el clima. Tenía voluntad, pero las piernas no le daban y parecía que su cambio llegaría en cualquier momento durante la segunda parte, cosa que no sucedió.

Al respecto, el entrenador americanista explicó el motivo por el cual lo mantuvo en el terreno de juego.

“Estuvo incisivo (Castillo), estaba más entero que Roger (Martínez). Desafortunadamente la diferencia es que ellos la metieron y nosotros no. Partido muy disputado, aprovechan el balón parado, nosotros no la pudimos empujar”, cerró.

Liga MX retiene acreditación a reportero

A través de un comunicado de prensa, la Liga MX informó que analizará la sanción que se le impondrá al fotógrafo que agredió verbalmente al director técnico del América.

Agregó que por el momento le suspendieron su acreditación mientras se define qué sucederá con su futuro.