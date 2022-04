Charlyn Corral demanda su lugar en el Tri: existo, por más que quieran hacer de cuenta que no

En la actualidad, cada que se habla de la Selección Nacional Femenil, lo primero que sale a flote es la ausencia de la artillera Charlyn Corral, quien pese a vivir uno de sus mejores momentos en la Liga MX, sigue sin ser tomada en cuenta en el Tricolor. Ante ello, la jugadora de las Tuzas se sinceró con el Diario de los Deportistas y, dominada por la nostalgia, reconoció que estar fuera de las convocatorias, duele.

“La verdad, me hace sentir triste porque, como saben, hace poco atravesé por algo muy duro con la lesión que viví y lo entiendo, sin embargo, hace unos años me encontraba en uno de los clubes más importantes o históricos de Europa y tampoco era convocada, entonces una de las cosas que yo he platicado con mi familia es que a veces es un poco injusto que en mi proceso de Selección siempre me tengo que formar al último”, dijo.

“Charlyn existe por más que quieran hacer de cuenta que no, Charlyn está en el presente. Algún día estaré en el pasado, pero aún estoy aquí, que no se me quiera tapar u ocultar porque cuando pasa eso creo que me ha tocado brillar más”, recalcó.

Desde el 2019, Charlyn dejó de ser llamada con el combinado azteca mexicano luego de que cuatro años atrás tuviera diferencias con Leonardo Cuéllar, las cuales se dieron tras alzar la voz en pro del futbol femenil, y aunque el veto se mantiene, no hay arrepentimiento.

Foto: @CharlynCorral

“La verdad no, no me arrepiento, porque lo que he vivido en Selección Nacional han sido muchas cosas, y no todas han sido positivas. Yo lo que he hablado ha sido muy poco, no he hablado lo que viví y no quiero hacerme la víctima porque ha habido muchas jugadoras que han pasado cosas peores, o mejores, y repito, no quiero hacerme la víctima porque obviamente he vivido cosas maravillosas. Es claro que a todos nos gusta representar a nuestro país, sin embargo, he pensado y reflexionado que cuando haces una cosa de corazón porque tú lo vez correcto, porque estás haciendo una cosa no por ti, no por Charlyn, sino por mejorar una situación, por mejorar un futuro, no hay arrepentimiento, entonces en ese aspecto estoy tranquila”, comentó.

Si bien, La Selección Femenil ya se encuentra en un nuevo proceso bajo el mando de Mónica Vergara, quien aseguró que las puertas están abiertas para todas, la atacante sigue sin tener otra oportunidad.

“Es cierto que cuando llegó Mónica dijo eso, pero ahí está quedando claro que algunas cosas no han cambiado, esa es la realidad, vamos a hablar con la verdad. Creo que por la situación que pasó sigue habiendo un tache conmigo y a veces lo reflexiono y digo: ´podría haber sido diferente´, pero cuando tú actúas de corazón y eres valiente, siempre traes frutos y creo que eso ha sido mi carrera. Yo seguiré trabajando, no tengo rencores con nadie y si quieren hablar estoy abierta. Al final creo que he sido muy respetuosa porque podría hablar de más cosas, sin embargo, me he mantenido firme, trabajando, pero la gente está viendo cosas, la gente no es tonta y ojalá poco a poco se pueda aclarar esto y haya una explicación coherente”, mencionó en la plática con ESTO.

De igual manera, dijo entender el trabajo que se ha hecho en estos meses de cara al Premundial, aunque no pierde la esperanza de estar en Australia-Nueva Zelanda 2023.

“Honestamente no quiero que me regalen nada. Me gusta ganarme las cosas, no tengo miedo de competir. Sé que hay procesos, momentos, y lo entiendo perfecto, pero me duele que al final no importa lo que haga, no importa en donde esté, siempre soy la última, y creo que eso si es una falta de respeto. Ahorita lo veo lejos, pero también sé que esto del futbol es cambiante, que todo puede pasar, y lo único que digo es que no encuentren defectos porque es difícil cuando ya sólo te ven lo malo. Nadie es perfecto, somos personas, pero es eso, que no sólo se me vea lo malo; también vean lo bueno”, apuntó Charlyn Corral.

¡Feliz con mis nuevos zapatos! ⚽️👌🏼 @adidasMX #xspeedflow #creadoconadidas pic.twitter.com/JAI22AQGy0 — Charlyn Corral (@CharlynCorral) October 28, 2021

Charlyn no siente presión en Pachuca

El Clausura 2022 es uno de los torneos más competitivos en cuanto a la pelea por el título de goleo individual, donde Charlyn Corral es una de las candidatas a ganarlo gracias a las dianas que ha marcado en estas jornadas, pero la delantera de las Tuzas no se presiona. “Ahora, gracias a Dios, todo va fluyendo y obvio haré todo por ganar, porque me gusta ganar y si ya estoy ahí y me ha costado estar peleando, voy a hacer lo que está en mí para lograrlo”, señaló. “Pero también sé que esto es un equipo y que es importante cómo me ayuden mis compañeras, y viceversa, así que no me quiero presionar. El estar ahí para mí ya es algo grande, no voy a tirar la toalla, estoy… creo que a un gol de Licha, una jugadora muy buena, pero creo que aún hay posibilidades y todo puede pasar”, agregó.

Fue el torneo anterior que la procedente del Atlético de Madrid se unió a las filas del Pachuca y venía de una lesión, pero ahora que ya está de vuelta en cuanto a un buen nivel, sabe que puede dar más: “Por fortuna las cosas han salido bien, pero creo que aún me falta un puntito para eso que puedo dar. Siento que todavía puedo dar más y estoy trabajando para llegar ahí”, comentó con ilusión.

Corral cuenta con una gran trayectoria en el balompié, por lo que sabe que más allá de goles, puede aportar experiencia. “En la cancha no sólo son goles, creo que yo puedo aportar mucho en diferentes aspectos, los goles obviamente son la cereza del pastel, pero creo que ahora que me he hecho una jugadora con más experiencia, más vivencias, me doy cuenta que vale todo desde cómo seas como compañera, mentalmente, cómo te mueves en la cancha; son muchas cosas, y en ese aspecto siento que puedo aportar”, finalizó.





It’s time, our moment.

¡VAMOS! @TuzosFemenil pic.twitter.com/tSD1TaHRGA — Charlyn Corral (@CharlynCorral) January 9, 2022

Momento de borrar fantasmas

Desde que inició la Liga MX Femenil, Pachuca ha dado de qué hablar tras coronarse en el Torneo de Copa y llegar a la primera final de liga, sin embargo, por una u otra razón el anhelado título se les ha negado, aunque ante los ojos de Charlyn Corral es por “los fantasmas del pasado, y me ha tocado en otros equipos percibir eso”, señaló. “Cuando llegué escuchaba: ´es que esto pasó, llegamos a la final, perdimos, esto, lo otro´… Y creo que cuando cargas cosas del pasado no ayuda, porque no te deja ver con claridad hacia dónde vas”, añadió.

Sin embargo, la artillera confía en el poderío del cuadro hidalguense. “Pachuca es un gran club, tiene grandes jugadoras, trabaja bastante bien, hay seriedad de la gente que vemos día a día y hace que uno como jugadora se comprometa más. Ahora siento que es sólo cuestión de tiempo porque hemos llegado muchas jugadoras nuevas, tenemos que conocernos, adaptarnos, a mí en lo personal me costó el adaptarme a jugar en estadios porque allá, en España, no todo el tiempo era estadios, y siento que estamos en ese proceso de un poco más consolidadas, todavía nos queda, pero ya vamos mejor y lo que les digo con las que hablo es que hay que cambiar esa mentalidad. Ya lo pasado, pasado; estamos aquí las que estamos y hay que intentar cambiar eso, hacer historia”, apuntó en entrevista con ESTO.

“Tenemos todo para hacer historia, así que ojalá lo consigamos, porque hay buenas jugadoras, disciplina, constancia. Es sólo cuestión de creérnosla un poco más”, aseguró Charlyn Corral, quien espera pronto tener un llamado a selección.

El balón del mundial (Al Rihal) 2022 🔥 pic.twitter.com/aWhxTosNmT — Charlyn Corral (@CharlynCorral) April 2, 2022

