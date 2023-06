Chicharito Hernández sufrió una ruptura de ligamentos: ¿cuánto tiempo estará fuera?

El atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández sufrió una lesión; el Galaxy anunció que sufrió una ruptura de ligamentos de la rodilla derecha y será operado en los próximos días.

El futbolista sufrió dicho problema durante el partido que disputó Los Angeles Galaxy. Fue el miércoles pasado dentro de los cuartos de final del US Open Cup, cuando el mexicano cayó.

Antes de entrar al área grande, ‘Chicharito’ tenía el control de balón y cayó al césped sin que nadie lo tocara. De inmediato, pidió la camilla para salir de la cancha.

Momento en que Javier 'Chicharito' Hernández cae al suelo por apartente lesión sin contacto durante el partido del LA Galaxy contra el Real Salt Lake en la #USOC2023.pic.twitter.com/KKP73Ifdxx — HDE Deportes (@hde_deportes) June 8, 2023

JAVIER HERNÁNDEZ SERÁ OPERADO

Tras hacerse los estudios correspondientes, la directiva del cuadro galáctico dio a conocer la grave lesión del exseleccionado mexicano.

“LA Galaxy anunció hoy que el delantero Javier “Chicharito” Hernández sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha durante el partido de cuartos de final de la Copa Abierta de EE. UU. Lamar Hunt 2023 del club contra Real Salt Lake en junio 7”. The #LAGalaxy announced today that forward @CH14_ sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his right knee.



Wishing our captain a speedy recovery. 🙏



📰: https://t.co/SUAxaDtP5r pic.twitter.com/kmsQxYA1uV — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 9, 2023

“Hernández será intervenido quirúrgicamente en fecha por determinar para iniciar el proceso de rehabilitación”, informó el club en un comunicado.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ FUERA CHICHARITO HERNÁNDEZ POR SU LESIÓN CON EL GALAXY?

Aunque el Galaxy no dio a conocer el tiempo de recuperación, trascendió que el futbolista podría estar de regreso a las canchas en un plazo no menor a los 6 meses.

‘Chicharito’ finaliza contrato con el Galaxy al concluir la actual temporada de la MLS; con esta lesión, su futuro es incierto.

