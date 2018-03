Chivas pierde ante Seattle Sounders en la Concachampions

Seattle.- Chivas dio una muy mala exhibición ante Seattle Sounders y cayó por la mínima diferencia.

El Rebaño tendrá que jugarse en casa una carta muy importante, ya que con su situación en la Liga MX, la Concacaf Liga de Campeones parecería su única aspiración para ganar algo este semestre.

EL JUEGO



De inicio, el duelo resultó entretenido, con dos equipos abiertos y propuestas ofensivas que por lapsos dieron como resultado un marcado ida y vuelta, en donde el Rebaño se quedó muy cerca de ponerse en ventaja gracias a un servicio de Cisneros por derecha al que el joven Godínez llegó para puntear, pero Frei aguantó firme y alejó el peligro en dos tiempos.

Tantas emociones tenían que tener respiro y ambas escuadras se fueron al descanso con un par de roscas, pero con la sensación de que lo mejor apenas estaba por llegar.

Para el complemento, Sounders salió convertido en un vendaval que Chivas resistió como pudo.

Clint Dempsey tuvo en sus piernas el gol de la diferencia. En una jugada a velocidad, Lodeiro, lo dejó sin marca y de frente al arco, mandó por encima la pelota ante la incredulidad de sus compañeros y del propio delantero, que no se creía lo que dejó ir.Sin embargo, Dempsey no desaprovecharía la siguiente; Wingo puso una diagonal retrasada a la que el “Rapero” llegó para prenderla de primera y ponerle justicia al al electrónico. Chivas no pudo reaccionar.