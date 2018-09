Chivas y Real Madrid se enfrentarían en semifinales del Mundial de Clubes

El Real Madrid iniciará la defensa del título del Mundial de Clubes el 19 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos contra el ganador del encuentro entre las Chivas de Guadalajara y el vencedor de la liga de Campeones de Asia, según el sorteo realizado este martes por la FIFA en su sede de Zúrich.

El equipo que dirige Julen Lopetegui, clasificado directamente para semifinales, buscará su tercer título consecutivo en esta competición que ganó por última vez el año pasado al vencer al Gremio brasileño (1-0) con un tanto del portugués Cristiano Ronaldo, ahora en el Juventus.

La próxima edición del Mundial la abrirán el 12 de diciembre el club Al Ain de Emiratos Árabes, clasificado como campeón de su liga, contra el Wellington de Nueva Zelanda, representante de Oceanía (OFC) como vencedor de este confederación tras poner fin al reinado del Auckland City.

El día 15 se disputarán los partidos de cuartos de final que enfrentarán al ganador del choque anterior contra el campeón de África, aún por decidirse, y el Guadalajara, clasificado tras derrotar al Toronto en la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el campeón de Asia, todavía también por determinar.

El campeonato asiático resolverá entre el 17 y el 19 de septiembre sus enfrentamientos de cuartos de final. De momento en los partidos de ida el Persepolis (IRN) ganó 1-0 al Duhail (QAT), el Al Sadd (QAT) del español Xavi Hernández venció 1-3 al Esteghlal (IRN), el Kashima Antlers japonés se impuso en casa al Tianjin Quanjian chino 2-0 y en el duelo entre los surcoreanos Jeonbuk Hyundai Motors y Suwon Samsung Bluewingsel este último obtuvo un claro triunfo por 0-3.

The #ClubWC draw has been made 🏆



Which match-ups are you looking forward to at UAE 2018? 🇦🇪🤔 pic.twitter.com/1PVh2766lV — FIFA.com (@FIFAcom) 4 de septiembre de 2018 Chivas ya tiene rival 🐐 Podría medirse al Real Madrid



El Rebaño Sagrado inicia su participación en el Mundial de Clubes el 15 de diciembre ante el campeón de Asia aún por definir. De avanzar, se mediría al Real Madrid. pic.twitter.com/p6XypmfX7r — LOS ROJIBLANCOS🔴⚪ (@Rojiblancos_los) 4 de septiembre de 2018

El vencedor del duelo entre el campeón asiático y el equipo mexicano jugará una semifinal el día 19 contra el Real Madrid y la otra semifinal enfrentará el día anterior al campeón de la Copa Libertadores con el club que supere el otro enfrentamiento de cuartos.



La final y el partido por el tercer puesto se disputarán el 22 de diciembre en Abu Dhabi, escenario también de la última edición.

La FIFA celebró hoy el sorteo de la competición, dirigido por el responsables de torneos de ésta, Jaime Yarza, que contó con la colaboración del exinternacional argentino Esteban Cambiasso, ganador del Mundial de Clubes de 2010 con el Inter de Milan, club al que se incorporó después de militar en el Real Madrid.

El club blanco, dirigido por el francés Zinedine Zidane, conquistó el pasado 16 de diciembre el Mundial de Clubes por tercera vez en los últimos cuatro años, y atesoró su sexto título mundial junto a las tres Copas Intercontinentales que había ganado con anterioridad.

El Gremio (1-0) de Brasil en 2017, el Kashima japonés (4-2) en 2016 y el San Lorenzo argentino (2-0) en 2014 fueron los últimos clubes a los que superaron los blancos en las últimas finales jugadas de una competición

Hasta la fecha los clubes europeos dominan como ganadores del Mundial de Clubes con diez coronas, ya que junto a los tres títulos de Real Madrid y Barcelona (2009,2011 y 2015), hay que sumar los conquistados por Milan, Inter, Manchester United y Bayern Múnich.

Sudamérica, más concretamente de Brasil, tiene cuatro con los dos del Corinthians y los obtenidos por Sao Paulo e Internacional.

Hasta la fecha el delantero portugués Cristiano Ronaldo, jugador ahora del Juventus italiano tras dejar el pasado verano el Real Madrid, es el máximo goleador del Mundial de Clubes con 7 goles en 8 encuentros seguido de dos barcelonistas, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Leo Messi ambos con 7 tantos en 2 y 5 partidos, respectivamente.