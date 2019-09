¿Clásico con Pumas? Sólo contra Chivas: Memo Ochoa

Sin lugar a dudas, una de las rivalidades más calientes que hay en el futbol mexicano es la que viven América y Pumas. La capital se divide y arde cada que estas dos escuadras se enfrentan, los aficionados de ambas escuadras vibran durante los noventa minutos al esperar que su equipo resulte victorioso y mantener así el orgullo intacto.

Todo esto lo sabe perfectamente el portero Guillermo Ochoa; sin embargo, precisó que para él, el único Clásico que tienen las Águilas del América es contra Guadalajara, aunque en intensidad, el choque con la Universidad no desmerece.

“Sin faltarle el respeto a nadie, desde mi punto de vista, el único Clásico que tenemos es con Guadalajara. Es el Clásico del futbol mexicano, el que paraliza al país. Es un partido (contra Pumas) sí importante, del tamaño de la intensidad con Chivas. Pumas es otro partido clave para nosotros en el calendario por la rivalidad en la capital. Sabemos lo que significa para ellos enfrentarnos y tenemos que asumir esa responsabilidad porque la gente lo vive intensamente. Debemos estar listos y responderles a los americanistas de la manera en que ellos quieren”, manifestó.

Memo agregó que la importancia de las Águilas repercute en que sea el rival a vencer y más de un club quiere hacer su Clásico contra ellos.

“Yo lo dije en su momento. En América pasan los años y siempre es el rival a vencer, es el equipo en el que la mayoría de los jugadores quieren jugar, y al final, el partido contra América se vuelve un Clásico para los otros rivales. Nosotros tenemos que estar preparados para jugar al máximo, sabemos la responsabilidad que es este club y por eso estos partidos son especiales porque no son solamente de unos años, esta rivalidad es de hace 15 o 20 años, entonces son juegos intensos por la historia”, expresó el guardameta.

En lo que respecta particularmente al compromiso frente a los auriazules de esta noche, Ochoa confesó no recordar cuál fue la última vez que jugó contra ellos, pero subrayó lo importante de este cotejo desde que se encuentran en divisiones inferiores, el nacimiento de la rivalidad.

“No recuerdo cuándo fue el último partido que jugué contra Pumas. Las cosas en la Liga han evolucionado, hay detalles que cambiaron, pero al final, las rivalidades persisten, siguen y este partido siempre ha sido especial. Me ha tocado vivirlo no nada más a nivel profesional en Primera División, es un partido que desde las Fuerzas Básicas se vive con mucha pasión ya sea que se juegue en Coapa o Cantera. No quieres perder, la gente en la capital lo vive con mucha intensidad porque tienen ese convivio del día a día. En el futbol siempre existe ese morbo y esa manera de bromear siempre con buena fe. Siempre hay algo en juego en este tipo de partidos”, comentó el también portero del Tricolor.