CR7 sigue imparable: bate con 197 el récord de partidos con una selección nacional

Cristiano Ronaldo batió el récord del mundo de partidos con una selección nacional, con 197, este jueves en Lisboa al saltar en el once titular como capitán de Portugal en el duelo de clasificación para la Eurocopa 2024 frente a Liechtenstein.

El delantero de 38 años, ahora en el club saudita Al-Nassr, juega su 197º partido como internacional y supera así al kuwaití Bader Al-Mutawa, con el que compartía el récord.

En casi 20 años de carrera internacional, el capitán de la selección portuguesa ha jugado contra 70 países diferentes y ha participado en todas las Eurocopas y Mundiales -cinco y cinco- desde el campeonato continental que organizó su país en 2004.

Great to get the win and so happy to score here in our stadium with our fans!💪🏼💛💙 pic.twitter.com/kGJYsk4n5S — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 18, 2023

Como líder y capitán consiguió los dos primeros trofeos de Portugal, la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones 2019.

El cinco veces Balón de Oro también tiene el récord de goles en una selección nacional desde el 1 de septiembre de 2021 cuando marcó un doblete ante Irlanda y superó al iraní Ali Daei y sus 109 goles. Ahora CR7 suma 118.

Portugal inicia una nueva etapa con el español Roberto Martínez en el banquillo, en sustitución de Fernando Santos, despedido tras el Mundial de Catar en el que el equipo luso fue eliminado en cuartos por Marruecos (1-0), un torneo que CR7 finalizó como suplente y enfrentado con el técnico.