¿La Máquina regresa al Estadio Azul para liguilla?

Las malas condiciones de la cancha del estadio Azteca ya provocó que se cancelara el partido de la NFL, además de que obligó al América a buscar una sede alterna para disputar la última jornada del Apertura 2018.

Tras el desastre que se vive en el Coloso de Santa Úrsula, Guillermo Álvarez aseguró que esperan que con el cambio de pasto que tendrá el terreno de juego, pueda estar a tiempo y aseguró que hasta ahora Cruz Azul no tiene pensado en regresar al Estadio Azul o cambiar de sede para la fase final del campeonato mexicano.

Americano Por malas condiciones en el Azteca, NFL cancela el Monday Night México

“Hay un tramo bastante grande del terreno de juego que va a ser reemplazado y la oportunidad de pisar la cancha antes de que se inicie la Liguilla. Yo creo que no está en condiciones (Estadio Azul) para poder y no hablamos de la tribuna sino de otro tipo de compromisos como son los patrocinios y llevamos una excelente relación con la familia Cossío pero no se tiene contemplado”, dijo el presidente de la Máquina.

Además, “Billy” habló sobre la cancelación del partido de la NFL que se iba a vivir en el Coloso de Santa Úrsula, donde aseguró que el césped donde se vivió el juego en California tampoco era el mejor.

“Ya es historia, sería echarle más leña al fuego, nosotros somos parte del Estadio Azteca. No podemos criticar algo que se hizo un gran esfuerzo, es más delicado jugar futbol americano que futbol soccer. La cancha del Coliseo no estaba para hacer wow”, culminó el presidente de Cruz Azul.

Futbol La Máquina marca su paso como líder al vencer 2-1 a Lobos BUAP

Americano No hay temor de la NFL por pasto del estadio Azteca

Futbol Cofece investiga al América