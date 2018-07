Cruz Azul mejor nómina que Chivas

La fórmula de Ricardo Peláez de llevar a Cruz Azul jugadores consagrados en la Liga MX parece que traerá dividendos muy pronto.



Tan solo comparando los fichajes entre los cementeros y Chivas, rivales en la Jornada 2, La Máquina sale mucho mejor parada. Mientras el conjunto rojiblanco contrató a tres jugadores para el Apertura 2018, los cementeros ficharon a 10 elementos, con la inversión que eso implica.

Pero no sólo eso. Pues con lo que gastó Cruz Azul en Iván Marcone, su refuerzo mejor tasado (5.4 millones de dólares), a Chivas le alcanzó para comprar a Ángel Sepúlveda, Josecarlos Van Rankin y Raúl Gudiño, quienes entre los tres suman una inversión de 4.2 millones de dólares.

Pero La Máquina no invirtió sólo en el mediocampista sudamericano. A este fichaje hay que sumarle los de Elías Hernández (4.1), Milton Caraglio (2.9), Pablo Aguilar (2.3), Igor Lichnovsky (2.1), Andrés Rentería (1.7 millones de dólares), Roberto Alvarado (1.1), Martín Zúñiga (0.59), Misael Domínguez y Antonio Sánchez (0.23).

En general, la plantilla celeste es mucho más cara al sumar 48.16 millones de dólares, por los 35.12 de la rojiblanca, es decir, que la supera por más de 13 millones de dólares.

Elías es otro que también podría igualar la suma de los tres jugadores rojiblancos, con el agregado de que ya se estrenó con los cementeros en el duelo frente a Puebla, en su debut en el estadio Azteca, en el que marcó un golazo. Además, hay que recordar que la directiva rojiblanca intentó ficharlo, pero el mediocampista se decantó por los celestes.

Apenas el martes pasado, el estratega de Guadalajara, José Saturnino Cardozo, habló fuerte sobre la inversión de La Máquina y su contrastante pasado, en el que no consiguen aún, un título desde hace más de dos décadas.

“Esto no es de dinero y lo ha demostrado Cruz Azul, lleva 20 años sin ser campeón y ha gastado una fortuna. Esto es de convencimiento y de talento, no me preocupa que Cruz Azul pueda tener más dinero”, dijo el estratega del chiverío rojiblanco.

Y es que ante la falta de liquidez y todos los problemas extra cancha a los que se ha enfrentado en los últimos meses, a los tapatíos no les queda más que apostar por su cantera, y esperar que se consoliden en el primer equipo.

Guadalajara y Cruz Azul disputarán la Jornada 2 de la Liga MX, en un momento en el que ambos clubes lucen muy disparejos en la tabla. Si La Máquina no consigue entrar a la Liguilla será una sorpresa; y si Chivas consigue meterse, también lo será.