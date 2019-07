Cuauhtémoc Blanco ve con buenos ojos la llegada de Gío al América

Cuernavaca.- La posibilidad de que Giovani dos Santos llegue a América ha generado mucho revuelo en el medio futbolístico nacional. Las pláticas entre las Águilas y el jugador están dadas, así como las condiciones que el futbolista debe aceptar para que se enfunde en la camiseta azulcrema.

Al respecto, Cuauhtémoc Blanco aseguró a ESTO que ve con buenos ojos que Gío se convierta en Águila, siempre y cuando esté dispuesto a mentalizarse.

“Si lo contrata América, bienvenido. Es un jugador con grandes cualidades, que puede resolver los partidos en cualquier momento. Siempre le he dicho que tiene que estar más mentalizado. Ojalá se ponga las pilas. Tiene 30 años y esta es una gran oportunidad para echarse a la bolsa a los aficionados americanistas; las cualidades las tiene, le deseo muy buena suerte. Tengo una muy buena relación con él, su papá y su hermano. Deseo que le vaya de maravilla, que se le haga esta contratación y que se ponga las pilas para demostrar las cualidades que tiene”, manifestó el Gobernador.

“Creo que ahí puede terminar su carrera feliz, con su familia, con sus seres queridos en la Ciudad de México, con su mamá que la conozco muy bien. Le deseo lo mejor y le pido que se ponga las pilas. Todo es mental. Él podría haber llegado a equipos grandes como Vela, pero son decisiones y cada quien tiene su forma de pensar. Que se aplique y lo estaré yendo a visitar porque tengo buena relación con él y quiero que le vaya muy bien”, expuso.

Vio venir problema de las primas y él se los advirtió

El tema de las primas pagadas a los jugadores de la Selección Mexicana por concepto de contratos comerciales con patrocinadores se ha convertido en todo un caso. Y es que luego de exponer el problema ante la Asociación Mexicana de Futbolistas, parece que la Federación Mexicana de Futbol llegará a un acuerdo con los futbolistas para establecer el porcentaje del bono que recibirán por dicho concepto.

Durante su plática con El Diario de los Deportistas, Cuauhtémoc Blanco recordó la advertencia que le hizo a sus compañeros desde su época como jugador para que fueran ellos mismos los que arreglaran los contratos relacionados con su imagen ante las marcas.

“Yo se los dije desde que estaba en la Selección Mexicana. Yo hacía mis contratos aparte con cualquier patrocinador. Les dije que no se dejaran. Si cualquier empresa me quería contratar, yo hacía el comercial, pero me pagaban a mí y no a la Federación”, explicó.

La recomendación del hoy Gobernador de Morelos es la misma: que los miembros del Tricolor se unan a fin de que no les den porcentajes mínimos por sus apariciones en comerciales.

“Que se pongan de acuerdo ellos, es lo que siempre hemos sufrido y ahora lo que hacen. Pueden agarrar un buen contrato de un comercial y aunque le duela a los empresarios, pero así es. Hablas con la Federación y te dan un porcentaje chiquito y quieren que te conformes. No se vale”.

La defensa de Blanco a los jugadores no quedó ahí, ya que incluso, aseveró que son “miserias” las primas otorgadas a los protagonistas del juego.

“Deben ponerse de acuerdo ellos. Yo en su momento me revelé y dije que no, si me querían contratar, era conmigo. Yo no recibí órdenes de la Selección para hacer comerciales".