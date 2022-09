Dinamarca presentó sus uniformes para el mundial con protesta contra Qatar

La Selección de Dinamarca presentó sus uniformes para la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde harán un homenaje a todos los trabajadores que murieron durante la construcción de los estadios, así lo informó la marca que los vestirá.

“Apoyamos a la selección danesa hasta el final, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como país anfitrión. Creemos que el deporte debe unir a la gente. Y cuando no lo hace, queremos hacer una declaración”, así se lee en las redes sociales de la marca Hummelsport.

Agregó que no solo están inspirados en la Euro 92, “rindiendo un homenaje de mayor éxito futbolístico a Dinamarca, sino también una protesta contra Qatar y su récord de derechos humanos".

"Es por eso que hemos atenuado todos los detalles para las nuevas camisetas de la Copa del Mundo de Dinamarca, incluyendo nuestro logo y los icónicos chevrons. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado muchas vidas a miles de personas”, así se ve en el comunicado de la empresa.

Dinamarca presentará dos camisas, una en negra y la otra en color roja, donde los escudos no se notarán, serán invisibles. El arquero Kasper Schmeichel ya había usado la playera durante las primeras jornadas de la UEFA National League.

¿Cuántos mundiales ha jugado Dinamarca?

La selección de Dinamarca ha participado en un total de cinco Copas del Mundo, siendo la primera en la edición de México 86, en donde se le recuerda una victora contra el siempre favorito cuadro uruguayo en la fase de grupos.

Sin embargo, su mejor actuación en un mundial fue la de Francia 98, donde alcanzaron los cuartos de final y perdieron contra la poderosa selección brasileña, la cual terminó subcampeona en esa edición.