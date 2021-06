"El Catana", veterano que practica como árbitro para hacer deporte

Le ha ayudado a vencer la diabetes, la depresión, varias lesiones, el dolor de articulaciones e incluso le ha alejado de varios problemas personales. Es el deporte que Gerardo Raya, a sus 67 años de edad, sigue practicando, ahora como árbitro.

Gerardo, mejor conocido como El Catana, vivió momentos de angustia cuando a causa de la pandemia de Covid-19 tuvo que alejarse del deporte y que ahora practica como árbitro llanero en ligas irapuatenses.

“Ya estoy grande, entonces ya no puedo jugar, pero quiero seguir en el deporte. Me volví árbitro no sólo para tener ingresos, sino también para poder estar dentro del deporte, el deporte me ha sacado de muchos problemas y quiero seguir activo. Es mi manera de hacer deporte”, dice el árbitro de la Liga de Veteranos Antonio Martínez Márquez.

Por la pandemia, la Liga de Veteranos tuvo que ser suspendida varios meses, pues ahí concurren personas de 40, 50, 60 años de edad. El Catana ve en esos deportivas veteranos a sus pares, gente que quiere seguir haciendo deporte.

Cada sábado se prepara para correr por lo menos 5 kilómetros en los seis partidos que pita.

“Es puro atletismo esto de ser árbitro”, dice, pues en tiempo efectivo de estar corriendo mientras pita los partidos son alrededor de una hora y media de ejercicio.

“Tengo buena condición y es la manera de mantenerme activo. Veo a otros chavos que juegan en la Liga de Veteranos y no traen condición. El deporte a esta edad debería ser algo constante, lástima que no hay información suficiente o la manera de que llegue para que todos los adultos mayores hagan ejercicio. Todas las dolencias se van porque el cuerpo está activo, el cuerpo se siente vivo, el cuerpo sigue produciendo, cosa que no cuando estás sentado, acostado.

“Por eso se deprime la gente, por estar inactiva, no hay liberación de sustancias del cuerpo que permitan estar activo, alerta, alegre”.

Gerardo cuenta que le sorprendió que muchos de los jugadores de la Liga de Veteranos siguen con vida.

“El deporte venció al coronavirus. Estoy seguro que el deporte nos mantuvo vivos, aunque ya cuesta más trabajo, pero hacer deporte siempre será mejor que no hacer nada”.

La rutina de cada sábado de El Catana no cambia: de su maleta que prepara desde una noche antes saca su uniforme de árbitro, sus tenis, su silbato y una gorra para el sol. Calienta cinco minutos con pequeños trotes por entre el campo. “Si no lo hago, viene el calambre después”. Luego de reunir a los capitanes de ambos equipos, les dice las reglas y acto seguido a pitar y a correr.

“Cuando doy el silbatazo inicial me transformo, no me siento árbitro, soy un deportista y tengo que aguantar más que los demás que están en la cancha. Quien tiene que correr más soy yo y es mi competencia personal, no me tienen que ganar los jugadores, yo tengo que ganarles y demostrarles que tengo más condición. Es mi reto personal, es mi manera de hacer deporte”.

“El Catana” no piensa por ahora en el retiro. Mientras pueda seguir corriendo, mientras pueda ver si el balón rebasó la línea de gol, seguirá activo. “Voy a seguir haciendo deporte hasta que pueda, me ha dado mucho el deporte, tengo que ser correspondiente con él, darle todo de mí, es un trato, es justo eso”.