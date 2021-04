En Debate | Superliga de futbol en Europa, ¿un fracaso?

Esta semana, algunos de los clubes de futbol mas populares y poderosos de Europa provocaron un terremoto en el futbol continental con su idea de abandonar la Liga de Campeones y crear otro torneo. Luego de una agria respuesta y amenazas de acciones legales por parte de la UEFA, al parecer todo se diluyó.





THE TIMES

Diario del Reino Unido

“Desde hace algunos meses, Real Madrid lidera las conversaciones en secreto para la creación de una Superliga Europea que ya tendría la presencia al 100% confirmada de Barcelona, Manchester United y Liverpool, Juventus, Inter Milan y AC Milan. Además, es casi un hecho que clubes como Atlético de Madrid, Manchester City, Tottenham, Arsenal y Chelsea también participarán de ello”.





UEFA

Unión de Federaciones Europeas de Fútbol

“Estamos dispuestos a combatir el desafío y consideraremos todas las medidas a nuestro alcance, a todos los niveles, tanto judiciales como deportivas, para evitar que esto suceda. Se prohibirá a los clubes en cuestión jugar en cualquier otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y se podría negar a sus jugadores la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales".





JP Morgan

Banco

“Estamos financiando la nueva liga, que incluye a clubes como el Real Madrid y el Manchester United. Otorgaríamos una subvención de 3 mil 500 millones de euros (4 mil 210 millones de dólares) a los ‘clubes fundadores’ para gastos en infraestructura y recuperación del impacto de la pandemia de Covid-19”.





Jesper Moller

Presidente de la Federación danesa de futbol

“Chelsea, Real Madrid y Manchester City, tres de los cuatro semifinalistas de la Liga de Campeones esta temporada, deben ser expulsados de la competición, debido a la participación en el proyecto de la Superliga europea”.





Agencias de noticias europeas

“Las acciones de Juventus Football Club y Manchester United se dispararon después de que anunciaron que forman parte de los 12 clubes del continente que se unieron para formar una Superliga, competidora de la actual Liga de Campeones. Los mercados europeos recibieron bien la iniciativa”.





Michael Owen

Exdelantero del Liverpool

"Es una idea mal pensada que no puede ni va a funcionar. Proteger la pirámide del fútbol es primordial y cualquier propuesta tan radical como ésta requiere que todos los clubes y sus aficionados la apoyen. Está condenada al fracaso”.





Bloomberg

Agencia financiera

“La nueva liga podría atraer derechos de transmisión mayores que los 2 mil 400 millones de dólares en ingresos televisivos obtenidos por el actual torneo más prestigioso de Europa”.





Luis Figo

Exjugador de Barcelona, Real Madrid e Inter

"Esta supuesta Superliga es cualquier cosa menos ’Súper’. Este movimiento codicioso e insensible significaría un desastre para nuestro fútbol base, para el fútbol femenino y para la comunidad futbolística en general. Sólo servirá a los propietarios interesados, que dejaron de preocuparse por sus fans hace mucho tiempo y con total desprecio por el mérito deportivo. Trágico".





Ander Herrera

Jugador del PSG

"Si está súper liga europea avanza, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta".