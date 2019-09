Enrique Bonilla habló sobre presunto lavado de dinero

San Mateo Otzacatipan.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no ha hecho ningún requerimiento a la Liga MX, confirmó Enrique Bonilla, presidente del organismo al referir sobre la investigación que se inició por el probable caso de lavado de dinero a través de clubes del balompié nacional.

El presidente ejecutivo negó tajante que hayan recibido alguna solicitud para saber los estados financieros de sus agremiados, como se dio a conocer.

“No hemos tenido ningún requerimiento de la autoridad, pero como siempre estamos en la disposición de atender la solicitud que nos hagan y estamos pendiente y a la orden de la autodidacta hacendaria”, señaló Bonilla.

DE JUGADORES ESCUALOS

Los problemas financieros del Veracruz no existen ante la Liga MX, ya que por el momento no hay una queja oficial por falta de pagos a los jugadores, ante lo cual el organismo no puede tener intervención directa. Bonilla, reiteró que ya había hablado con el plantel jarocho e insistió que, si no hay una petición específica, no se puede actuar a favor o en contra.

“Les dejamos la puerta abierta y solicitamos que nos mantuvieran informados de la situación y que tanto mi teléfono como mi oficina siempre está abierta para ellos y para cualquier jugador, estamos pendientes y esperando que ellos expresen su sentir y la situación que estén viviendo”, abundó Bonilla.