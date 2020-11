Estoy cansado de ser siempre el problema de todo: Messi

El capitán del Barcelona, el argentino Lionel Messi expresó este miércoles, a su llegada a la capital catalana, su hastío por ser siempre el protagonista negativo de todo lo que sucede en el club azulgrana.

“Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club”, declaró nada más aterrizar en el aeropuerto de El Prat tras regresar de la concentración con la selección argentina.

Así respondió Messi en tono airado cuando se le preguntó por la palabras de Eric Olhats, ex agente de Antoine Griezmann, que recientemente acusó al astro argentino de controlarlo todo en el Barcelona y de no haber visto con buenos ojos la llegada del delantero francés.

La Pulga se mostró molesto tras ser interceptado por gente de Hacienda a su llegada a Barcelona. “Llego y me encuentro ahí unos de hacienda haciendo preguntas, una locura”, le comentó el argentino a su esposa Antonella Roccuzzo, quien los esperaba en el auto.

Las declaraciones de Lionel Messi se dan luego del escándalo protagonizado en el verano, cuando el futbolista argentino pidió su salida del Barcelona, sin embargo, el entonces presidente Josep María Bartomeu le negó la posibilidad de fichar con el Manchester City, y obligó a cualquier interesado en hacerse de sus servicios a pagar una jugosa cláusula de recisión de 700 millones de euros.

Ante esta situación, Messi no quiso ir a juicio contra “el club de su vida” y optó por finalizar su contrato. Las declaraciones del argentino se suman a la incertidumbre que reina en el equipo de cara a la próxima temporada, en la que no saben si podrán contar o no con su capitán.

Messi volverá a los entrenamientos de cara al partido del próximo sábado contra el Atlético de Madrid. En la cuestión deportiva, el conjunto culé no podrá contar con el mediocampista Sergio Busquets, quien se lesionó durante su participación con la Selección Española. A la espera de la reincorporación de los internacionales, la sesión ha contado con la participación de Ter Stegen, Piqué, Aleñá, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Jordi Alba, Matheus, Umtiti y Junior, del primer equipo, y de Arnau Tenas, Mingueza y Ramos Mingo, del filial.

La plantilla azulgrana volverá a entrenarse en las instalaciones de Sant Joan Despí este jueves para seguir preparando el próximo encuentro liguero ante el conjunto rojiblanco.

De momento, el Barcelona, con dos partidos menos, es octavo de la clasificación, con ocho puntos.