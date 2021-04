Amazon estrenará una serie biográfica sobre Maradona

Amazon Prime Video anunció este lunes el estreno de una nueva serie biográfica sobre el argentino Diego Armando Maradona, producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We, que contará con 10 episodios en los que se captan los "los momentos claves de la vida y carrera del legendario astro del fútbol".



Maradona: Sueño Bendito se emitirá a finales de este 2021 en más de 240 países. Los actores que interpretan al '10' a lo largo de sus distintas etapas son los argentinos Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt.

La serie hará un recorrido por su prolífica carrera desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito (Argentina) hasta Barcelona y Nápoles, pasando por el momento cumbre de su trayectoria profesional, el Mundial de México'86 en el que alzó la copa hacia el cielo del estadio Azteca.

Es momento de contar su historia. Maradona: Sueño Bendito próximamente en Amazon Prime Video



La producción rodada en Argentina, España, México, Italia y Uruguay está liderada por Alejandro Aimetta como productor ejecutivo, guionista y director de los episodios rodados en Sudamérica. Como guionistas, además de Aimetta, figurán Guillermo Salmerón y Silvia Olschansky.

Los episodios situados en España e Italia están dirigidos por el español Roger Gual y el italiano Edoardo De Angelis, respectivamente. A cargo de la producción ejecutiva también están Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto y Luis Balaguer.