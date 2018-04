Figuras del Mundial Rusia 2018: Túnez regresa a su quinto Mundial

Las Águilas de Cartago no son un ave fácil de cazar. Planean elevar su vuelo en su quinta participación mundialista. Es cierto que desde Los tunecinos no van a contar con su mejor arma al ataque Youssef Msakni, pues sufrió una lesión de rodilla a principios de mes y estará inactivo seis meses, por lo que lamentablemente no contarán con este ariete que es un arma letal en el área.



De esta forma, Wahbi Khazri buscará tomar los hilos en medio campo, pues no es sólo el jugador más caro, sino uno de los que tiene más experiencia a nivel internacional, pues juega en la Liga de Francia y buscará aportar su competitividad ante Bélgica e Inglaterra, quienes son los rivales más difíciles del grupo.

Si bien tienen pocas esperanzas de clasificar a la siguiente ronda, quieren mostrar porqué en la clasificación africana fueron el primer lugar del grupo A.

En su grupo, sin duda van a ser el rival a vencer, ya que cuentan con un buen despliegue físico y las dos potencias europeas con las que comparte sector, van a querer vencerla para poder ampliar la diferencia de goles, pues al final va a ser un factor determinante para saber qué equipo avanza a la siguiente fase.