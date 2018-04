Chivas conquista: ganan 2-1 la final de ida de Concachampions

Las Chivas dieron un paso muy importante para terminar con una sequía de más de 45 años sin un título internacional, tras vencer como visitante 2-1 al Toronto FC de la MLS, en el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los goles de la diferencia fueron obra de Rodolfo Pizarro al minuto dos.

Not the start @torontofc was hoping for as Chivas scores an important away goal just over one minute in. #TFCLive pic.twitter.com/Xu5owiHqBJ — TSN (@TSN_Sports) 18 de abril de 2018

Y de Alan Pulido al 71.

.@RocketLeague Goal of the game 72´ Alan Pulido free kick from 30 meters out sails over left hand of Bono and into net to give the 2-1 advantage to @Chivas #SCCL2018 pic.twitter.com/zw5Ohg2DR9 — Concacaf (@Concacaf) 18 de abril de 2018

El canadiense Jonathan Osorio logró el empate momentáneo al 19 de juego.

.@RocketLeague Replay 19´ Marky Delgado receives pass from Altidore on right and fires cross that is met at far post by Jonathan Osorio whose left-footed finish pulls @torontofc level 1-1 #SCCL2018 pic.twitter.com/wG8ILEWoK7 — Concacaf (@Concacaf) 18 de abril de 2018

Con este resultado, el cuadro tapatío sólo necesita un triunfo o un empate sin goles para coronarse, incluso con un adverso 1-0, ya que el gol de visitante inclinaría la balanza a su favor. El cuadro canadiense está obligado a la victoria por diferencia de dos tantos.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Estadio Akron de Zapopan.

Con información de Notimex y AFP