¿Final del Mundial en el Azteca? Yon de Luisa revela algunos de los juegos que habrá en México

México es sede de la Copa del Mundo de 2026, pero no tiene posibilidades de albergar la final. Yon de Luisa fue claro. Los estadios Azteca, Akron y BBVA solo tienen juegos de fase de grupos y posiblemente dieciseisavos de final. Gianni Infantino ilusionó a la gente con tener el último juego, pero eso no va a suceder:

“La final sería en Estados Unidos, ese es mi sentir, es lo que se ha platicado, las semifinales y la final serían en Estados Unidos, Gianni Infantino se guarda el derecho de tomar decisiones, pero en nuestra contabilidad, nosotros estaríamos en la fase de grupos y en la siguiente ronda”, mencionó.

México no tiene la final, pero se lograron tener tres estadios mundialistas

“Estamos contentos, fue un trabajo arduo de seis años, no fue sencillo debido a todos los requerimientos que nos pidió FIFA, lo platicamos con el presidente Gianni Infantino y Víctor Montiagliani, me parece que es la primera vez que se pelean cómo se pelearon las sedes, fueron 30 estadios, luego 23 y finalmente 16, eso es un ejemplo del compromiso que hubo en Norteamérica, para nosotros que las tres sedes que se dieron desde el día uno después de seis años no se hayan modificado es algo de orgullo, de agradecimiento, primero con el gobierno federal, luego con los estatales y luego con los gobiernos en Zapopan, Guadalupe y en la CDMX”, expresó.

México tiene sus tres sedes, lo que sigue “es mucho trabajo con todo lo que pide FIFA, a partir del 2023 nos vamos a enfocar en eso, tenemos que estar listos para el Mundial en el 2025”, comentó.

¡México está de fiesta! Desde Nueva York, FIFA confirmó a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como Ciudades Sede del Mundial más grande de la historia, a celebrarse en el 2026.



Lee más: https://t.co/bB9Jbx89UB#FMFporNuestroFútbol | #HostCity2026 pic.twitter.com/rJtlr91Zwj — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) June 16, 2022



El Tricolor no va a tener eliminatorias, eso le abre la posibilidad de regresar a una Copa América:

“Nosotros estamos abiertos, de la mano de la Concacaf y de la CONMEBOL seríamos felices de tener una copa continental como la Copa América, en 2016 fue una gran experiencia para los equipos, estoy seguro que de la mano de FIFA, que será la primera interesada en este tipo de torneos, como lo hizo como la Copa Árabe, seguramente tendremos noticias de la FIFA de qué es lo que nos propondría, nos gustaría tener un torneo con equipos de la CONMEBOL”, confesó.

LAS TRES SEDES DE MÉXICO EN 2026

CDMX

Estadio Azteca

Nuevo León

Estadio BBVA

Jalisco

Estadio Akron

Nota publicada en ESTO