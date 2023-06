Vuelan para ser campeonas: América remonta al Pachuca en la final de ida [Video]

Hidalgo.- América lo logró. Sólo una equivocación provocó el gol de Charlyn Corral, pero después la zaga azulcrema detuvo a la campeona de goleo y también a Jennifer Hermoso. Las Águilas dieron un buen juego en el estadio Hidalgo y remontaron un marcador adverso gracias a los goles de Andrea Pereira y Katty "Killer" Martínez.

La segunda estrella americanista se respira en la Liga MX Femenil, ahora tendrán que finiquitar la serie en el Azteca, pero las Tuzas querrán venganza en la capital. 1-2 final.

Foto: Erik Estrella | ESTO

El espectáculo comenzó en la Bella Airosa y ambos equipos no tardaron en mostrar su poder ofensivo. Kiana Palacios falló un mano a mano con la portera hidalguense. Después la guardiana águila también tuvo trabajo del otro lado del campo y evitó el gol de Mónica Ocampo en dos ocasiones seguidas. Barreras realizó otra buena atajada a disparo de Nati Mauleon. Esa fue la tónica en ataque hasta que llegó el tanto de las Tuzas.

La 🧠 mente maestra de @TuzosFemenil.



Mónica Ocampo, generó la jugada del gol que abrió el marcador en el 🌪️ 'Huracán'. #VamosPorEllas👊🏽 pic.twitter.com/6phDRVUGIe — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) June 3, 2023

El equipo de casa se adelantó. La defensa Karen Luna cometió un error infantil y perdió el balón en una salida de trámite. Ocampo aprovechó, su jerarquía salió a flote y de inmediato cedió al centro del área, donde Charlyn Corral no falló. La campeona de goleo llegó a 21 goles en el torneo y rompió una racha de 405 minutos sin festejo.

El Huracán vibró. Pachuca no se conformó y buscó uno más, pero a la hora de la definición se vieron desconectadas. Hermoso, Ocampo y Corral, cada una tuvo su oportunidad, pero el segundo no cayó.

Las Águilas remaron a contra corriente. En zona ofensiva no tuvieron mucho brillo. Mauleon y Palacios no se conectaron, y aunque cerraron mejor en la primera mitad, el empate tampoco llegó. Les faltó contundencia e imaginación.

𝐀 𝐍 𝐃 𝐑 𝐄 𝐀 𝐏 𝐄 𝐑 𝐄 𝐈 𝐑 𝐀. A nivel de cancha, así se vivió el gol que ponía el empate.



Olé, tía. 💃🏽#VamosPorEllas👊🏽 pic.twitter.com/WSPLsBGGBH — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) June 3, 2023 ¡GANÓ EL AME! ✨ pic.twitter.com/88zHoxyL1U — Club América Femenil (@AmericaFemenil) June 3, 2023

La visita sacudió su plantilla en el complemento. El director técnico Ángel Villacampa no se guardó nada. De inmediato surtieron efectos los cambios. Katty Martínez y Sarah Luebbert ingresaron, y el panorama le cambio al cuadro azulcrema por completo.

Fue Katty la que ensayó con un disparo, apenas fue un aviso. Después Kiana Palacios remató un tiro de esquina, nadie reclamó, pero el balón fue detenido con la mano de Viridiana Salazar. El VAR intervino y concedió un penalti a las Águilas. La capitana Andrea Pereira tomó el balón y con maestría lo incrustó en la red.

𝐊 𝐀 𝐓 𝐓 𝐘 ¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! ¡¡Katty!! Después de una gran combinación, la '9' de las Águilas anotó el segundo. América remontó el marcador.



Así lo gritó y lo vivió la "Killer". El gol que le dio la ventaja a América en la Ida de la Gran Final.



El gol que le dio la ventaja a @AmericaFemenil en la Ida de la 🏆 Gran Final. #VamosPorEllas👊🏽 pic.twitter.com/CBKVGpwgbo — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) June 3, 2023 Con el alma grita gol ✨ pic.twitter.com/BMD3cuwfH8 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) June 3, 2023

Después vino el segundo. En un lapso de cuatro minutos, el conjunto de Coapa le dio la vuelta al marcador. La jugada la comenzó Luebbert con un pase filtrado. Palacios pudo definir, pero decidió ceder a Martínez. La máxima goleadora en Liguillas no erró y concretó la remontada.

El aspecto anímico cambió. Pachuca se desconectó. Corral no dejó de intentar, pero no pudo. Hermoso tampoco dio su mejor juego. Las Pichichis no hicieron algo más y tendrán que ir al Azteca a buscar su primera estrella. América tiene todo para coronarse en su casa.

Nota publicada en ESTO