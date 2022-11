Frappart, Back y Díaz: Ellas son las árbitras que harán historia en Copa del Mundo de Qatar

El partido entre Costa Rica y Alemania será un momento histórico para el futbol profesional, pues este será la primera ocasión que un cuerpo arbitral integrado por mujeres sea el encargado de dirigir un partido de la Copa del Mundo.

Y es que los nombres de Stephanie Frappart, Neuza Back y Karen Díaz pasaran a la historia y serán reconocidas como las primeras en cambiar la historia para la inclusión de las mujeres en el deporte.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.



Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.



History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9 — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022

Aquí las históricas árbitras de la Copa del Mundo:

Stephanie Frappart

A sus 38 años de edad, la francesa Stephanie ha logrado hacer historia en el arbitraje internacional, liderando al equipo de árbitras femeninas que estarán presentes en Qatar 2022.

Entre su experiencia se incluye dar el primer silbatazo en un partido de la Eurocopa, cuando fungía como asistente del árbitro holandés, Danny Makkelie, en 2021.

Posteriormente, dio el pitido final en la Copa Mundial femenina de Francia 2019, entre Holanda y Estados Unidos. Para finalmente, dirigir el partido entre Juventus-Dinamo Kiev, en la Liga de Campeones 2021.

Neuza Back

La asistente brasileña ya había sido elegida entre el equipo de arbitraje en los Juegos Olímpicos Tokio 2022, así como en el Mundial Femenino de Francia 2019.

Ha participado también en partidos cariocas como el primer partido de la Final del Paulistao 2020, entre los equipos Corinthians y Palmeiras.

Karen Díaz

A sus 37 años, la representante de México posee amplia trayectoria en el deporte nacional; incursionando como asistente 1 y 2 en la Liga MX, la Liga MX Femenil, y el desaparecido Ascenso MX, además de Fuerzas Básicas.

Durante el Torneo de Clausura 2022, participó en varios encuentros de la Liga MX, entre ellos el Chivas vs Cruz Azul de la J14, el Chivas vs Tigres de la J5 y el Pachuca vs Monterrey de la J16. Mientras que, a nivel internacional, su curriculum incluye los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, el Premundial sub-20 de la Concacaf 2018 y el Premundial sub-17 de 2019.

Sobre la elección de que en Qatar 2022 asistan silbantes femeninas, el presidente del comité de árbitros de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Pierluigi Collina, señaló que ellas no están por su género, sino porque representan a lo mejor del arbitraje internacional.

“Siempre se va a captar la atención en estos temas”, soltó el italiano. Sobre las restricciones en el tema de género, Pierlluigi lo minimiza, ya que en lo que corresponde a su área se observa el tema con mucha neutralidad:

“Están aquí como parte de la FIFA y listas para oficiar todo tipo de partido”, remarcó.

El próximo jueves 1 de diciembre de 2022 se enfrentarán en el estadio de Al Bayt en la ciudad de Jor las selecciones de Costa Rica y Alemania en partido correspondiente al Grupo E del Mundial de Qatar 2022.