Furch y Santos, a la conquista de la liga

Torreón.- El ejército santista avanza en silencio. Entre sombras, a pesar de los destellos permanentes de Julio César Furch o Brian Lozano, la guerra por la conquista de otro imperio está por arrancar. Santos, en la punta de la tabla general, espera paciente a su rival, el contingente del Turco Mohamed es el más viable, pero Pachuca, Tijuana, Pumas y Chivas siguen sin rendirse. Sea Rayados u otro más, los Guerreros, con su Emperador al frente, están ansiosos por el inicio de las batallas que más disfrutan.

Julio César, antes de quitarse la ropa de entrenamiento e ir a casa, le concedió unos minutos a ESTO en su sala de trofeos.

¿Qué tal el frío Julio?, se le preguntó al espigado delantero las bajas temperaturas abarcaron todo el país: “Entrenando no se siente”, dijo Furch, con pants cubriéndole las piernas y su sudadera hasta el cuello.

El Emperador señaló los anteriores trofeos logrados por la institución, el último, el del Clausura 2018 con él como protagonista. El argentino, desde que desembarcó en el puerto de Veracruz, mantiene un perfil bajo. Atento y educado.

Luego de posar con los últimos galardones ganados por la institución, Furch tomó el diario que relata sus hazañas en México y volteó a la cámara.

Los comentarios fueron escasos, sin embargo, su mirada delató el deseo de bordar una estrella más. Las tropas laguneras caminan firmes por otra invasión.

EN LO ALTO

El líder es albiverde, no de otro color. A Santos nadie le quita la cima de la tabla general. Con 36 puntos, los laguneros se alejaron de sus perseguidores. Necaxa (con 31 puntos), América (31) y León (30) redujeron la velocidad y ya no tienen forma matemática de darles alcance. Los Guerreros pueden alcanzar 39 unidades, pero dependen de doblegar a los Diablos Rojos en Toluca. Si llegan a perder la lucha del bien contra el mal en el infierno mexiquense, no les afecta. El liderato es suyo, de nadie más.

Las unidades cosechadas son producto de sus 11 juegos con triunfo, tres empates y el mismo número de caídas. La cima fue de los santistas casi toda la competencia, la llegaron a compartir con Necaxa algunas jornadas, pero al final los más constantes fueron ellos. Merecido lugar.

FACTOR ALMADA

Si Santos tiene poca difusión, Guillermo Almada también, sin embargo, el uruguayo, como si conociera a la institución desde hace tiempo, tomó la estafeta que soltó Robert Dante Siboldi y siguió lo hecho por el Flaco. La conexión lagunera con jugadores y técnicos charrúas es un éxito. A Siboldi lo acompañaron Jonathan Rodríguez y Gerardo Alcoba, a Almada, además del Huevo Lozano, está Fernando Gorriarán.

QUIROGA SIGUE AL ALCANCE

Julio César Furch, distanciado de la red desde hace varias semanas, todavía pelea por el título de goleo. Mauro Quiroga ha electrocutado 12 ocasiones, el Emperador tiene nueve tantos. El domingo, frente a un rival sin aspiraciones de fase final y sin director técnico, el atacante argentino puede tener una tarde histórica. Julito, frente a los Diablos, se encomienda a todos los santos para alcanzar a su compatriota.