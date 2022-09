Hay preocupación por salud de Raúl Jiménez, admite Martino

Se encendieron las alarmas por Raúl Jiménez. Se rumoró que el atacante de la Selección Nacional Mexicana padece de pubalgia y le ha impedido recuperarse a plenitud.

El técnico de la selección, Gerardo Martino, reconoció que existe preocupación por el estado de salud del atacante mexicano.

“En el futuro inmediato, yo soy optimista. La realidad es que la lesión es una lesión que nos preocupa a todos”, dijo. “La realidad es que se confirmó una lesión que es para atenderla. Eso no tiene que hacer que él modifique su positividad”, agregó.

En el proceso de recuperación, el Tata lo desglosó en dos áreas: médico y anímico. En primera instancia, será clave recuperar al futbolista físicamente, por el otro lado, animó a Jiménez a no perder el enfoque y la esperanza rumbo a Qatar 2022.

“El objetivo médico es ayudar a que él se pueda recuperar de la mejor manera; de parte de nosotros, que no somos médicos, es que no nos tire la toalla. Que esté siempre positivo, pensando que va a llegar. Que no le cambie la cabeza en ese sentido”, finalizó.