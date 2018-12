Ibargüen considera que no debe de haber represalias por declaraciones del Piojo

Muy caliente terminó América con el arbitraje tras el partido de ida en Toluca debido al tiempo agregado, en el cual les empataron el juego a dos. Pese a eso, en el seno azulcrema no creen que las declaraciones de Miguel Herrera vayan a tener alguna consecuencia negativa en el trabajo del juez para la definición de esta noche en su cancha.



“Yo no creo que por decir algo se pueda quedar eliminado”, consideró Andrés Ibargüen. “Pienso que cada uno tiene su punto de vista y debería respetarse, pero son cosas que no me competen”, añadió el colombiano, al tiempo de agregar que, en todo caso, puntualizar al respecto es algo que a él no le compete. “En cuanto a eso, ya lo manejará la parte de arriba, son cosas en las que no podemos tomar decisiones. En el aspecto deportivo, que es lo que nos involucra, tenemos que hacer las cosas bien y cerrar los juegos de la mejor forma”, manifestó.

Por otra parte, Andrés negó tajantemente que las Águilas se tiraran atrás el segundo tiempo en La Bombonera, por el contrario, reconoció la labor de los Diablos en ese tenor. “Hay que darle a veces mérito al rival”, ponderó el jugador amarillo. “Ellos hicieron un buen partido, supieron leerlo como estaba. No creo que nos echáramos atrás, tiene que ver con el rival, ellos también trabajan y buscan cómo atacar; nosotros nos replegamos un poco, tratamos de hacer un juego más inteligente, por ahí no tuvimos la claridad para sacar el balón, pero hicimos un buen juego y nos trajimos un valioso empate para cerrar en casa”, expuso contundente.

En referencia al juego definitivo a disputarse esta tarde en el Coloso de Santa Úrsula, Ibargüen consideró que la inteligencia debe prevalecer en el control del cotejo, ya que los escarlatas serán los necesitados de buscar el marcador. “Creo que es un partido difícil. Tenemos que ser muy inteligentes y manejar los tiempos del partido sabiendo que somos locales y queremos ganar. Toluca viene con la necesidad de triunfo para pasar la llave”, comentó.