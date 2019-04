No hubo mujeres y alcohol en indisciplina de jugadores de Chivas: Varela

Guadalajara.- Los rumores que han girado en torno a Guadalajara con respecto a una supuesta indisciplina cometida por Josecarlos Van Rankin, Miguel Ponce y Eduardo López son muchos, por lo que el director deportivo de la institución, Mariano Varela, salió al paso para aclarar que aunque el tema es delicado, se han dicho cosas en exceso y que no corresponden a la verdad.

“Al final, hemos investigado a fondo”, precisó el dirigente rojiblanco. “Por supuesto es un tema de sensibilidad, pero también hay que afirmar que se declaran cosas que no son ciertas. Se habla de que fueron a altas horas de la noche, mujeres y alcohol. Hablé con los jugadores, fueron a comer, y yo creo que es sólo un tema de sensibilidad”, comentó a una televisora.

Foto: Cuartoscuro

De igual forma, Mariano reafirmó la existencia de un reglamento interno que debe de ser respetado y, mientras no exista evidencia contundente de los señalamientos a los futbolistas, el directivo creerá en sus versiones.

"Tenemos un reglamento interno que es bien claro. No me gusta estar ventilando situaciones, hay un reglamento y estamos haciendo una evaluación. Yo le creo a mis jugadores. Si hay un video que me lo demuestre, si hay algo así, no tengo problema en afrontarlo”, expresó.

Foto: Cuartoscuro

Finalmente, Varela recordó que el plantel es consciente del momento complicado que atraviesa y la unión que debe tener de puertas hacia adentro.

“Hay una preocupación en el sentido de lo que se manejó de más y los jugadores son conscientes. Como grupo debemos estar unidos, es un tema que lo platiqué con ellos, hay que dar vuelta a la página y ver cosas muy importantes, como el partido del sábado”, terminó.

Miguel Ponce y Josecarlos Van Rankin, entre los señalados. / ARCHIVO ESTO