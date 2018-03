Javier Aguirre quiere dirigir después de Rusia 2018

La carrera de Javier Aguirre ha sido muy exitosa en el futbol nacional e internacional, es por ello, que ya se plantea regresar a los banquillos al concluir el Mundial de Rusia 2018, ya que ha tenido propuestas y ha deicidio tomarse un tiempo.





“Decidí descansar un poco. Después de más de 40 años cerca del futbol, he rechazado cuatro equipos porque he querido reposar; este descanso me dio la oportunidad de hablar con muchos entrenadores de todo el mundo para regresar al banquillos después de Rusia 2018″.





Además, el “Vasco”, aseguró que se ha estado preparando todo este tiempo que no ha dirigido, ya que ha tenido la oportunidad de viajar a ver las mejores ligas y cambiar opiniones con los mejores entrenadores del mundo.









“Sigo trabajando sin ningún problema. Estoy en Europa, viajo a ver mucho futbol a Italia y Alemania; en Francia también estuve presente durante una temporada. Por supuesto regresaré a dirigir, mientras más futbol pueda ver, mientras más contacto tenga con estos entrenadores internacionales me ayuda mucho para actualizarme.





