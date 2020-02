Jürgen Damm se irá de Tigres, y su destino está en la MLS

La novela entre Jürgen Damm y Tigres no podía terminar de otra manera que no fuera lleno de dramatismo. El volante mexicoalemán se sinceró en conferencia de prensa y no renovará contrato con Tigres, situación que le duele hasta el alma, al grado que terminó en lágrimas. “Lo mejor es, en junio, tomar otro camino, voy a cumplir mi contrato como profesional; lo que uno busca como jugador es tener más actividad. Le hice saber a la directiva que no renovaría, ellos me ofrecieron renovar, pero mi tema no es económico”, explicó.

Aunque es bien sabido que el destino de Jürgen Damm está en la MLS, el jugador se negó a dar a conocer al club al que arribará en el próximo verano. “Voy a cumplir mi contrato como profesional que soy, traté de dar lo mejor de mí, obviamente en muchas situaciones nunca estuve a la expectativa o a la altura del club y de la gente, dejé lo mejor de mí, siempre traté de dar todo en la cancha, pero creo que lo que uno busca como jugador es tener más actividad, y aquí me lo dieron en muchas ocasiones y no respondí cuando me dieron la confianza. Lo mejor es eso (irse). No hay nada más que hablar por el momento, no voy a contestar a dónde iré”, expresó sin lograr contener el llanto.

Futbol Con doblete de Jota y uno más de Raúl Jiménez, los Wolves vencen al Norwich City

Por su parte, Ricardo Ferrreti dejó claro que él no se preocupará por la partida de un jugador que no quiere estar más en el club. “La institución necesita jugadores comprometidos, por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar aquí, no me preocupa. ¿Por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar en la institución?”, reprochó tajante el director técnico Ferretti.

El Tuca retomó las palabras de Miguel Ángel Garza, en las que hizo ver que los elementos que no quieran seguir son libres de salir. “Dentro de las instituciones de México, si no somos la número uno, somos de las mejores. ¿Qué cantidad de jugadores no quieren estar en Tigres o en Rayados o en América, Cruz Azul o Chivas?".