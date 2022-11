La Torre Burj Khalifa en Dubai es impresionante, ¿cuánto mide el edificio más grande en el mundo?

La perfección de la arquitectura e ingeniería converge en dos palabras: Burj Khalifa. Los adjetivos se quedan cortos para describir la grandeza y espectacularidad que posee el máximo símbolo de los Emiratos Árabes Unidos

y que es uno de los más representativos del medio oriente, no solamente por sus dimensiones, sino por el incomparable brillo que luce en esta zona árida del globo terráqueo. Con sus casi 830 metros de altura, la torre Burj Khalifa es el edificio más grande del mundo, es el alma de Dubai y el más claro ejemplo de inversión y majestuosidad. Dicha nación es una de la más ricas del mundo y para muestra su escaso ahorro a la hora de invertir, crear, innovar y sorprender a miles con enormes construcciones que con el paso del tiempo se convierten en el punto más visitado del país por turistas de todas las naciones.

A su llegada al aeropuerto y a los alrededores de la torre, pues se encuentra en el centro financiero de Dubai, el rascacielos ofrece vistas impresionantes que se aprecian desde sus miradores: por un lado, At the Top, que cuenta con dos plantas situadas entre los pisos 124 y 125 del edificio, y por otro, una de las plataformas de observación más altas del mundo con 555 metros en la planta 148.

Te puede interesar: Qatar 2022: Ana y Pepe, los mexicanos que viven en Doha, revelan cómo es la vida en el país

El brillo del imponente acero luce aún más con un sol que cae a plomo, los casi 37 grados Celsius se convierten en un mudo espectador, pues no hay palabra algunas para minimizar la brillantez o espectacularidad desde cualquier punto que se le observe ya sea a sus pies, a distancia de sus veloces avenidas o desde la torre de control del aeropuerto de Dubai.

Con tres secciones situadas alrededor de la gran masa por la que está construida, la torre simula ser una flor de la región, además de recrear la arquitectura islámica, misma que se alía a un espejo de agua a sus pies para refrescar por algunos minutos a los paseantes para la tradicional selfie o fotografía grupal.

A su alrededor, existen construcciones que se contraponen a la cultura tradicional y la vanguardia de fastuosos rascacielos que entre vidrios, grandes muros y sofisticación hacen del epicentro financiero un oasis de vanguardia en medio de un enorme desierto.

Restaurantes, tiendas de ocio, el Dubai Mall y calles peatonales son puntos para disfrutar aún más el recorrido, que junto a enormes fuentes danzantes, hacen del momento algo único y placentero pese a los intensos grados de temperatura y sensación térmica.

El brillo del imponente acero luce aún más con un sol que cae a plomo, los casi 37 grados Celsius | Foto: Erik Estrella

En Dubai ya no hay restricciones por Covid

Dubai, EAU.- La pandemia por la Covid-19 en esta región del mundo se olvidó y solamente en los aviones y aeropuertos se puede observar un gran número de personas con cubrebocas, pues en las calles, plazas y en centros comerciales de Dubai, éstos son parte del pasado y un reflejo de un cercano recuerdo.

Futbol Doha: cinco lugares imperdibles en la ciudad anfitriona del Mundial

Niños, adultos, jóvenes y personas de la tercera edad no salen a la calle con éstos, no interactúan con la sana distancia y viven con plena normalidad, en donde incluso ven insólitamente a quienes sí los portan.

La pandemia en esta región se terminó, no hay secuelas. A la llegada al aeropuerto de Dubai no piden certificado de vacunación y menos pruebas negativas por Covid-19, todos son bienvenidos y cualquier persona puede entrar a la nación sin problema alguno.

Las interacciones entre cada una de las personas es normal, no hay cuidados o algo similar a lo que aún ocurre en nuestro México, en Dubai, al igual que en otros países la pandemia finalizó y abrió sus fronteras y restricciones para vivir el mundo como si nada hubiera ocurrido. La pandemia es parte del pasado y Dubai aprendió la lección, a su manera.

Nota publicada originalmente en ESTO