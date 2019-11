Liga MX estrena emojis de equipos calificados a la liguilla

Ha concluido la fase regular del Apertura 2019 y no solo los ocho equipos que lograron su pase a la liguilla se encuentran listos para disputar sus respectivas series de cuartos de final sino que también la Liga MX.

A través de Twitter la Federación Mexicana de Futbol anunció los cruces de los cuartos de final de una forma creativa ya que mostró los hashtags de los equipos calificados con su respectivo equipo.

¡Concluyó la #FaseRegular del #Apertura2019 y así es como se movió la #TablaGeneral para definir a los 8 grandes que estarán en la #FaseFinal de la #LigaBBVAMX!#Santos#ClubLeon#Tigres#ClubQueretaro#Necaxa #ClubAmerica#MonarcasMorelia #Rayados pic.twitter.com/sLViGKSxG3 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 25, 2019

A partir de hoy y hasta que concluya la fiesta grande del balompié azteca los usuarios de esta red social podrán etiquetar a los clubes de su preferencia, los cuales podrás identificar de la siguiente manera:

#Santos

#ClubLeon

#Tigres

#ClubQueretaro

#Necaxa

#ClubAmerica

#MonarcasMorelia

#Rayados

Cabe resaltar que la Liguilla comienza este miércoles con los duelos Morelia vs León a las 19:00 horas y Necaxa vs Querétaro a las 21:00 horas seguido del Monterrey vs Santos a las 19:06 y América vs Tigres a las 21:00, estos últimos dos durante el día jueves.

