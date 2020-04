Liga premier en vilo

Dice el breviario futbolero que, vivir en las divisiones inferiores a la primera, es un calvario que ni siquiera se le desea al peor enemigo, pero cuando el infierno llega para aquellos que ven en el ascenso una luz de esperanza, la salida de aquel averno se ve cada día más lejana al saber que desaparecerá el escalón más cercano al sueño de la división de oro.

En la Liga Premier, el tercer peldaño del futbol profesional en México, existe una gigantesca incertidumbre. Y es que los directivos del torneo y clubes han preferido guardar silencio respecto a la desaparición del Ascenso MX.

Equipos como Irapuato, La Piedad o Tecos, que ya probaron las mieles de jugar en el máximo circuito tienen la esperanza de algún día volver. Hay otros como el Club Deportivo Tepatitlán, Atlético Reynosa o los Coyotes de Tlaxcala que buscan su primera experiencia, aunque por lo menos en cinco años, no lo conseguirán.

Precisamente, uno de los referentes del equipo cánido alzó la voz y no sólo habló respecto a su sentir, sino al de todos sus compañeros de la Liga de bronce. Diego Gama, aquel juvenil del Toluca que emigró al Atlético de Madrid B por su calidad, ahora es el hombre gol de los tlaxcaltecas y uno de los líderes del movimiento en contra de la desaparición.

“Es muy complicado, para empezar creo que está mal el desaparecer el ascenso”, comenzó Gama en charla con ESTO. “Como ya lo dijeron muchos, quitar el Ascenso es entrar en comodidad, evitar que equipos que buscan una plaza en primera y subir se queden detenidos. Le quitas ese sueño a todos, eso no está bien, acá como Segunda Premier afecta más, te tapan también la entrada a la Liga de Ascenso, era todo lo que queríamos, que nos dieran la oportunidad de luchar por ese sueño, me parece que todavía no estaba cerrado, tenían que tener otra junta, esperemos que se eche para atrás, porque no sería justo para nadie”.

La situación que envuelve a la Premier continúa como una incógnita. La esperanza es lo último que muere, por eso Diego espera que los altos mandos rectifiquen y los dejen luchar por llegar, algún día, a la Liga MX, como es el sueño de los jóvenes.

“Apenas nos dijeron que todavía no hay nada confirmado, hacía falta el 80%, el presidente de Coyotes nos dijo que iba a hacer todo lo posible para apoyarnos, va a ser difícil para toda a segunda, no sabemos mucho, ellos tienen muy cerrado el tema, a nosotros nos toca esperar, pero estar en casa por la cuarentena hace que pienses mucho, esperemos que cambien de decisión”, informó convencido.

Le recordó a escuadras de Primera División que también estuvieron abajo. Gama sabe que hay muy pocos equipos que no han descendido en el pasado.

“Es difícil, cada quién ve el intereses de sus instituciones, de sus personas, para mí, creo que se olvidan muchas veces de que hubo equipos en Segunda. Santos estuvo en el Ascenso, Atlas por ahí está evitándolo, pero también bajó y siempre tuvieron el sueño de volver, lo hicieron y ahora están ahí, sólo les pedimos eso, que no nos corten el mismo sueño que ellos tuvieron en su momento”, dijo con un tono desesperado.

Además, recordó lo complicado que es para una franquicia buscar un sitio. ” Quitar el Ascenso le resta competitividad a todo.

Eso hace que el futbol mexicano, en general, sea más competitivo, sin el ascenso es algo muy cómodo, nadie verá un castigo en estar abajo, eso no es futbol”, cerró molesto.