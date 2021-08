Messi se despide del Barça desde el Camp Nou

Después de meses de polémica, este domingo Lionel Messi se despidió entre lágrimas del FC Barcelona, el club que vio nacer su carrera y con el que alcanzó la gloria en Europa.

Acompañado de la directiva del club, su esposa e hijos, el jugador argentino comentó que nunca imaginó tener que dejar a los blaugrana.

"Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", afirmó, asegurando que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain francés "es una posibilidad".

La conferencia arrancó y concluyó con una larga ovación de la prensa y el resto de asistentes, y al lado del estrado, en el que Messi estuvo solo, figuraban los 35 títulos conquistados por el capitán y mejor jugador de la historia del club.

"Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Empezar de cero, cambiar... es un cambio duro para mi familia", dijo el jugador de 34 años, estimando resignado que hay que "aceptarlo, asimilarlo y arrancar otra vez".

"Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso", sentenció.

La comparecencia tuvo lugar cuatro días después de que el Barcelona asegurara que no podía permitirse seguir reteniéndolo.

"Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir", sentenció Messi, evitando reproches a la directiva del club, pero negando que rechazara bajarse más el sueldo.

"Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada", aseguró.

El anuncio de la salida de Messi dinamitó un mercado apagado hasta el momento. De inmediato comenzó la especulación sobre el destino del astro argentino, y los equipos que más han sonado con el PSG, en Francia, y el inglés Manchester City.

Con información de AFP