Luis Fernando Tena asume los errores en Chivas

Guadalajara.- La presión ha comenzado a sentirse en el campamento de Chivas, esto después de la eliminación en Copa y al hecho de sumar tres empates en fila dentro de la Liga MX, el más reciente con una igualada que llegó en la recta final. El aficionado rojiblanco no está tan contento e incluso no faltan las voces que ya piden la prematura salida de Luis Fernando Tena de la dirección técnica del Rebaño Sagrado de Chivas.

El propio Flaco habló del caso, y dijo que sabe bien que esa presión está ahí, pero no le reprocha nada a sus jugadores. Por el contrario, asume toda la responsabilidad. “El equipo está unido, metiendo, nos falta mejorar en muchas cosas, nos dolió fallar en Copa, pero el grupo está bien y va a seguir mejorando, estamos optimistas en cuanto al futuro”.

“El responsable soy yo, a los jugadores no se les puede decir nada en cuanto a la entrega y lucha. Si no funciona es responsabilidad mía, estamos tratando de corregir, hay que insistir. El partido contra San Luis no fue bueno, porque nos empatan al final. Salimos molestos, la afición más, siempre están en redes sociales reflejando sus sentimientos, hay molestias y escriben algunas cosas y soy optimista”, acentuó.

Y es que parece que los rivales ya han encontrado la fórmula para hacerle daño al Rebaño, que a pesar de que se mantiene invicto en la Liga, ha venido a menos y se le han complicado los partidos. “Me ocupa, el rival aprieta, tratamos de encontrar la contra táctica, en eso trabajamos. Tenemos que tener la respuesta para lo que haga el rival. San Luis nos lo hizo muy bien. La idea es defendernos con la pelota, pero no siempre se puede, hemos defendido bien, nuestra defensa es sólida, de repente nos llegan más de lo que quisiéramos, pero en general hemos sido sólidos”, argumentó.

En lo que respecta al sentir del aficionado, dijo entender a la perfección que se hicieron grandes expectativas con lo que puede llegar a pasar, principalmente por el tema de la llegada de refuerzos, pero deben ser pacientes y todo irá mejorando. “Se hicieron muchas expectativas, es inevitable". concluyó.