Lupillo Castañeda confía en el proceso de Pedro Caixinha

Las instalaciones de la Noria se vistieron de gala con la visita inesperada del ex defensor celeste, Lupillo Castañeda, elemento que festejó el último título de La Máquina en el Invierno 97. El ahora fiel seguir de los cementeros, confesó que su presencia fue para charlar con el estratega, Pedro Caixinha: “Estoy aquí porque quería observar el entrenamiento de los muchachos y decirle a Caixinha que los retos están para los grandes hombres y él tiene la oportunidad de demostrarlo y no dudo de que lo hará”, dijo para ESTO.

Luego de diez jornadas del Clausura 2018, Cruz Azul solamente ha conseguido una victoria por lo que al cuestionarle sobre lo que carecen los pupilos del portugués, Lupillo solamente pidió que valoren su profesión: “Para amar una playera primero tienes que amar tu trabajo. Ser futbolista es algo maravilloso y cuando empiezas a entender esa parte el resto fluye porque no necesitas más” señaló

Castañeda reconoció la frustración de los seguidores celestes, pero descartó que tras pésimos resultados abandonen a la escuadra: “Como aficionado sé que estamos en una situación muy complicada y así ha sido ya por 20 años. Hemos ido de más a menos y el resultado obviamente son las lágrimas de los seguidores, porque me ha tocado ver cómo lloran y no es para menos, es una realidad la cual no podemos ocultar pero también sé que jamás abandonarán”, indicó

Sobre el trabajo que ha emitido “Billy” Álvarez como presidente de La Máquina respondió: “El señor Álvarez tiene todo mi respeto. Entiendo que no se le han dado los resultados que pretende como lo exige uno de los equipos más grandes del país, pero sé que siempre ha tratado de traer a los mejores entrenadores y jugadores para resurgir al conjunto”, expuso







A FAVOR DEL COACHING

Pese al mal momento que vive ahora la plantilla azul, Lupillo se dijo positivo ante dicha situación, apostando que la terapia de coaching será de mucha ayuda para todos los futbolistas: “Todo lo que sea en beneficio del cuadro siempre lo veré bien. Hoy que me entero sobre esta terapia creo que les servirá a cada uno para posteriormente demostrarlo en conjunto en el terreno de juego”, comentó

“En mis tiempos no necesitamos este tipo de cosas, pero recuerdo que cuando jugaba con León llevaron a un hipnotizador y yo solamente me hice el que prestó atención para ver si funcionaba o no”, remató entre risas.(Ivonne Almaraz/ Foto: Alejandro Villa)