"Me voy dolido", explota Carlos Salcido contra directiva de Chivas

Las cosas en Chivas llevan tensas desde hace muchas semanas, de hecho la salida de algunos jugadores han sido con muchos problemas.

En esta ocasión, fue Carlos Salcido, capitán del equipo, quien rompió el silencio y no se guardó absolutamente nada contra el cuerpo técnico y la directiva.

“Decidí hacerme a un lado por el trato, que sentí no era bueno. No tuve empatía con el cuerpo técnico. Me voy un poco dolido porque no quería salir así. Cierro un ciclo con Chivas, un ciclo que nunca imaginé cerrarlo de esta manera y a partir de ahora seré un fanático más”, dijo Salcido en conferencia de prensa.

Carlos dijo que él hubiera querido decir adiós de otra forma, además expresó el gran cariño que le tiene al equipo, pero dejó en claro que no podía estar más por lo que estaba viviendo en el día a día de su andar como futbolista.

“Esperaba irme dando una vuelta y llorando, no en la salita de prensa. Cuando me puse la camisa de Chivas dije ‘mi puta madre que me la quitan’ y no me la quitaron, yo me la quité y con eso me quedo. Ya no aguantaba. No conozco a alguien que vaya a trabajar y ni siquiera le hablen, donde ni siquiera lo voltean a ver”, culminó el ex seleccionado.