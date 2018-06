¡México lindo y querido! El Tri vence 1-0 a Alemania en su debut en el Mundial

Moscú.- El partido perfecto existe. Lo vivimos intensamente en Moscú, donde México tuvo un debut soñado en la Copa del Mundo al derrotar 1-0 al campeón Alemania. Todo le salió al equipo de Juan Carlos Osorio, hasta los cambios le funcionaron y los mexicanos se fueron como nunca de un estadio mundialista, con el orgullo muy en alto.

Se esperó con ansiedad este momento. Se dieron todo tipo de pronósticos, pero nunca imaginamos un partido tan perfecto, en el que Alemania, con todo su poderío, fue incapaz de anotarle al Tricolor, que se llevó el triunfo con solitario tanto de Hirving Lozano.

Primeros tres puntos para México en el Grupo F, en el que mañana Suecia y Corea del Sur se enfrentarán en Norgorov.

GRAN PRIMER TIEMPO

Ningún esquema táctico funciona si los jugadores no muestran mentalidad y personalidad, además de compromiso y un gran esfuerzo físico. Sin eso, de nada sirve hablar de un parado táctico, de un 4-3-3 o de un 4-3-2-1 para quien haya visto más solo al “Chicharito”, o un poco más atrasados a Vela y Lozano.

En fin, podemos repartir a los jugadores bajo cualquier esquema táctico, pero si la camiseta no se suda, si el jugador no se aplica, no ha planteamiento que valga y al fin Juan Carlos Osorio logró conjugarlo todo: Orden táctico, coherencia en el parado y un equipo dispuesto a dejarlo todo en el terreno de juego.

México no se achicó ni tenía razón para hacerlo. La mentalidad del futbolista mexicano ha cambiado, es otra y en su debut mundialista se vio lo que millones de mexicanos querían ver: Una Selección que ha crecido.



Con Hirving Lozano hecho un demonio, México dio el primer aviso al minuto de juego. De inmediato, el Tricolor se conectó en el partido, a pesar de disparo cruzado de Timo Werner, dos minutos después.

Había idea. Mucha intención en las jugadas, y empezaba a asomarse de inmediato el gran mal mexicano: la definición. Neuer, el experimentado guardameta alemán, no pudo faltar a esta cita y empezaba a ser gran protagonista.

FOTOS: JORGE BARRERA Y RAMÓN ROMERO / ENVIADOS ESTO

Iban escasos 10 minutos yOsorio ya estaba muy nervioso dando órdenes desde el área técnica y aplaudiendo las buenas jugadas mexicanas. Joachim Low ni se movía de su banca, pese a que el rival tenía mejor posesión de pelota y proyección ofensiva.

Héctor Moreno se agregó al ataque en una jugada a balón parado y puso a trabajar a Neuer, lo que provocó que el grito de “¡México, México!” creciera en la tribuna al igual que los olés. Alemania no tenía salida y el “Chicharito” desaprovechó otra jugada al intentar un regate que estuvo de más.

FOTOS: JORGE BARRERA Y RAMÓN ROMERO / ENVIADOS ESTO

Tímidamente, los campeones del mundo comenzaban a mostrar sus armas. Media vuelta de Werner, sin problemas para Ochoa. Había seguridad atrás y una responsabilidad bien repartida. El equipo funcionaba como tal.

Parecía que era cuestión de tiempo para que México reflejara en el marcador su dominio, aunque había dudas por su constante falta de gol. Alemania intentaba ganar terreno después del minuto 30. El trabajo del Tricolor había sido perfecto, faltaba coronarlo con un gol. Vaya que anular a Khedira, Draxler, Kroos, Werner, Ozil, Muller y compañía no es poca cosa.

LLEGÓ EL GOL

Producto del esfuerzo, del trabajo bien llevado en un partido, México se puso adelante y tenía que ser por el lado izquierdo, por donde Hirving Lozano entraba con gran peligro. Recortó y anotó como sabe hacerlo.

"Osorio nos dijo que nos atreviésemos a hacer lo que sabemos, y fue fundamental".#MEX @HirvingLozano70, @Budweiser #ManOfTheMatch del #GERMEX pic.twitter.com/BbAimHjwtO — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 17 de junio de 2018



La locura en el estadio Luzhniki, en donde hubo una impresionante invasión mexicana. El campeón estaba herido, pero Alemania no se rinde antes del silbatazo final. Kross quiso silenciar a los mexicanos en un tiro libre. Ochoa alcanzó a desviar y después el esférico pegó en el travesaño. El empate casi llega de forma instantánea.



FOTO: REUTERS

Moreno fue amonestado y Osorio parecía que iba perdiendo el partido. Estaba enojadísimo después del 1-0. México parecía ceder terreno. Lo mejor que pudo pasar fue el final del primer tiempo.

¡A SUFRIR!

El segundo tiempo fue una locura. La tribuna impulsaba con el “sí se puede”, pero había 45 minutos por delante que podían ser históricos.

México no perdió la actitud del primer tiempo y se vio en un contragolpe del “Chicharito”, aunque le tocó adelantado a Vela, quien salió del campo en el primer cambio mexicano. Edson Álvarez entró para reforzar el medio campo con Guardado. El capitán Tricolor también salió para permitir que Rafa Márquez hiciera historia con su quinta Copa del Mundo.

El trabajo en el centro del campo fue arduo con Rafa, Edson, Herrera y Layún, para dejar adelante al “Chicharito” con Jiménez. Raúl entró por el “Chucky”, quien se fue entre aplausos.

Low hizo cambios desesperados, metió a Reus, también a Mario Gómez, necesitaba el gol para evitar la derrota. Alemania estaba herida y también confundida. Hubo aproximaciones del campeón que le pusieron mucha tensión al partido. Tensión total en el banco alemán con el cronómetro encima.

Layún tuvo un contragolpe que no supo aprovechar, mientras que Neuer se iba al ataque para evitar un mal debut de Alemania. Imposible evitarlo. El árbitro iraní pitó el final. Y los mexicanos siguen celebrando un triunfo histórico, difícil de imaginar.

