Miguel González, en contra del racismo

La fiesta del futbol debe ser felicidad y alegría. La violencia, el racismo y la homofobia no entran a esta celebración y los protagonistas lo festeja. El balompié nacional debe alejarse de esas prácticas cuanto antes. Al respecto, el director técnico de Pumas, Miguel González, relató que el fue víctima de gritos homófobos en su país natal.

“En España ha pasado mucho eso, no creo que el pueblo sea homófobo o racista, son gritos que se dan en el futbol, afortunadamente están desapareciendo.

El futbol es una fiesta y los insultos no sirven de nada, un grito racista no te hace ganar un partido”, declaró el español. “Me da un poco de rabia porque eso no es identificativo con la afición, yo lo viví, para ellos era muy gracioso ir a gritarme ‘maricón’. No tuve ningún problema con eso, pero no creo que sea identificativo, ahora con los celulares se creen conocidos por ofenderte, pero son conocidos por pendejos”.

Los felinos afrontarán en la Copa MX al Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras, inmueble que acaba de ser denunciado por gritos racistas contra Miler Bolaños, jugador de los Xolos de Tijuana, situación que quedará de lado cuando los auriazules busquen el liderato.

CHIVAS NO SERÁ FÁCIL

A pesar de que Guadalajara viene de ser goleado, Michel consideró que el rival no será sencillo.

“A mí me parecen grandes todos porque los trato desde el sentimiento del respeto, de la competencia y uno es humilde, me parece que Chivas es tan grande como los rivales que vienen detrás, los escudos no juegan si no los pones en funcionamiento”, aseguró el estratega.

Sobre el funcionamiento de Pumas, se mostró muy contento por lo realizado ante Santos Laguna, si lo logran repetir, estarán más cerca de cumplir sus objetivos.

“En la situación que estamos, todas las semanas son decisivas, está bien que celebremos la victoria del domingo, pero se acabó, ahora tenemos otro partido, la mejor manera de seguir por esta línea es intentar ganar todos los partidos como ante Santos, los que nos da buenos resultados es no ir más allá del partido que viene” indicó el entrenador en conferencia de prensa.

BRISEÑO Y DOS SANTOS

Sobre la lesión de Giovani Dos Santos por la dura entrada de Antonio Briseño, el timonel felino catalogó la acción como muy futbolera y sin mala intención.

“Siento que la jugada ha condenado a los dos jugadores, a uno físicamente. Es una acción del futbol, tampoco me gustaría estar en la piel del jugador de Chivas, Briseño está pasando por un acoso bastante grande. Es una acción fortuita y a veces pasa eso, los compadezco a los dos”, cerró.