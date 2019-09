Monterrey femenil llaman a la No violencia en el Clásico Regio

El 24 de septiembre del 2018 aún se recuerda en Monterrey. Hace un año el ‘volcán’ estaba listo para recibir a Rayados en busca de otra edición del Clásico Regio. La ciudad volvía a dividirse en dos, las calles fueron cerradas como ya es costumbre, el recinto fue rodeado por varios elementos de seguridad, sin embargo, ninguno de los 1500 elementos pudieron hacer nada a calles lejanas del Universitario y un aficionado de Tigres no pudo llegar a las gradas a alentar a su equipo; su rumbo cambió minutos antes del cotejo y terminó en un hospital luego de que varios aficionados de Rayados lo golpearon.

Dicha situación dejó marca en la historia de los Clásicos Regios, por lo que Desirée Monsiváis, la capitana y goleadora de la “Pandilla” femenil lamentó lo que transcurrió, al tiempo que pidió a la afición un poco de conciencia:”La verdad si es algo muy duro y triste porque el futbol no debería de ser así. Entiendo que acá se vive muy intenso, pero ojalá la gente venga a disfrutar consciente de que al final del día es un ambiente familiar”, mencionó.

Mañana Monterrey será el anfitrión, en un escenario donde Monsiváis cree no habrá peligro alguno: “No puedo hablar de ese tema con exactitud de si estará todo resguardado y que los de seguridad andarán bien porque no estoy muy enterada y sería irresponsable de mi parte hablar de algo que no sé, pero lo que sí puedo decir es que acá en lo particular no me ha tocado atravesar algo donde nos sintamos inseguros”, señaló la jugadora.

Enseguida, Dinora Garza, tomó la palabra:”No hay necesidad de ser violentos siempre el futbol es un deporte maravilloso y que se puede disfrutar en paz sin importar sea al equipo que apoyes”, dijo la mediocampista de las Rayadas.

Con un semblante serio, la dorsal número 10 aprovechó para ponerle un ejemplo para los seguidores de ambas escuadras con el fin de que hagan conciencia camino al BBVA: “

Es un deporte y nada más, se puede ganar o se puede perder y al final de cuentas la vida no acaba ahí, el futbol es futbol y es para vivirlo de una manera muy bonita, pero hay cosas más importantes así que invito a toda a esa gente que lo viva de manera sana”, explicó.

Por su parte Valeria Valdez, agradeció a todos los seguidores que asisten al estadio pacíficamente: “Son un ejemplo. Todo es poco a poco, es muy dirigido poder controlar a grandes masas ,pero no imposible, creo que esas personas que van en paz o con familia que solamente quiere divertirse y pasar un lindo momento ayudan a impulsar a más para ir sin el objetivo de caer en agresiones”, apuntó con una sonrisa, convencida de que el futbol puede jugarse en un ambiente familiar.

TAMBIÉN HAY ALEGRÍA

Con furor, pasión y fuertes cánticos, Nuevo León arma la fiesta, porque no todo es malo en territorio regio:” Afortunados somos todos los de acá, porque de pronto tanto amor te va a cegar y tener un solo equipo en una ciudad pues es como los hijos que dicen 'el mío es el mejor', y otra no el mío es el mejor, entonces porque no mejor lo comparas con otros, así como el fut”.

Las dirigidas por Héctor Becerra tendrán días libres tras descansar esta jornada de la Liga MX Femenil, por lo que Desirée, Dinora y Valeria están listas para alentar a los pupilos de Diego Alonso desde las gradas:”Verlos nos motiva bastante porque el clásico varonil se vive distinto, son muchos años de rivalidad pero lo importante es que Rayados de Monterrey se sienta cómodo y que haga su torneo como lo tiene planeado.