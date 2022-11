Seguridad de Qatar 2022 interrumpe transmisión en vivo de televisora de Dinamarca

Una transmisión de la televisión danesa fue interrumpida por dos personas de seguridad del Mundial de Qatar 2022 cuando un reportero hacía una emisión en directo mientras se encontraba en un lugar público, informó este miércoles el medio TV2.

En un video publicado por el canal, Rasmus Tandthold mostró su acreditación a los hombres y trató de defender su trabajo argumentando que se encontraban en una calle de Doha, Qatar; sin embargo, los qataríes respondieron que no estaba permitido grabar en ese lugar e intentaron tapar la lente de la cámara.

“Han invitado a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos grabar? Es un lugar público. Pueden romper la cámara, ¿quieren romperla? ¿Nos están amenazando con romper la cámara?", se escucha decir a Tandthold.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql — Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022

El incidente duró media hora hasta que otra persona de seguridad llegó para corroborar que los documentos de los corresponsales estaban en regla.

Los organizadores ya se disculparon

En un comunicado dado a conocer por el Comité Supremo para el Cumplimiento y el Legado de la Copa del Mundo, los organizadores del Mundial de Qatar 2022 se disculparon con la televisora de Dinamarca.

Admitieron el error por haber interrumpido la transmisión y explicaron lo que había sucedido.

“Al inspeccionar la acreditación válida del equipo para el torneo y su permiso para grabar, se ofreció una disculpa al canal por el equipo de seguridad en el lugar, antes de que el equipo reanudara su actividad”, agregaron en el comunicado.

Después del suceso, enviaron un aviso a todas las entidades respecto a los permisos para grabar durante todo el torneo.

Anteriormente los organizadores habían informado que no habría límites estrictos para que los medios de comunicación pudieran grabar imágenes en diferentes lugares de Qatar.

Las críticas no han parado por los antecedentes de Qatar respecto a los derechos humanos y su trato a los inmigrantes que participaron en los trabajos de construcción para las sedes del mundial, en donde algunas personas perdieron la vida.