Arranca la fiesta mundialera: mitos y verdades sobre Qatar

El próximo domingo 20 de noviembre inicia el 22 campeonato mundial de futbol de la FIFA y durante casi un mes, hasta el domingo 18 de diciembre, el balompié será el tema de conversación en todas partes. Para lograr sobrevivir a esta avalancha de expertos y villamelones aquí presentamos una guía breve con los datos que hay que conocer… y algunos más.

Qué sí hacer y qué no hacer

Al ser el primer Mundial en suelo árabe ha corrido mucha desinformación sobre lo que va a ocurrir en Doha.

Te puede interesar:

Muchos mitos, verdades a medias. Qatar no debe generar temor. La primera Copa del Mundo en territorio árabe no va a ser como cualquier otra, es una cultura distinta a lo vivido hasta hoy. Sin embargo, el Comité Organizador ha compartido comunicados en los que desmiente creencias que se tienen a distancia. En Qatar se bebe alcohol, hay fiesta, los visitantes pueden hacer caravanas, poner música, usar cualquier tipo de ropa. Todo está permitido, pero también existen reglas. Nada extraño que otro país no haga.

Doha espera recibir a 1.5 millones de personas entre noviembre y diciembre. ¿Qué hacer y qué no hacer? Esa es la pregunta que todos se formulan. Las respuestas a muchas interrogantes tienen respuesta.

El color que la gente pone hará muy querido al mexicano en tierras mundialistas", aseguró el embajador | Foto: Cuartoscuro

¿Se puede beber alcohol en Qatar?

Sí, sí se puede beber alcohol, pero se tienen que respetar los espacios. En los estadios sólo habrá venta de cerveza sin alcohol, las bebidas con alcohol sólo en zonas especiales o fan zones designadas, también en hoteles, bares y restaurantes con licencia. Queda prohibido consumir alcohol en lugares públicos.

¿Puedo caminar en las calles bajo los efectos del alcohol?

Se puede. Qatar expuso que “la embriaguez pública no tiene enjuiciamiento. No existe ninguna acción legal a menos de que se conduzca bajo la influencia de la intoxicación o cometa otros delitos en estado de embriaguez”.

¿Y si manejo alcoholizado?

Como en cualquier otro país, conducir bajo los efectos del alcohol es considerado un delito.

El mayor representante de México en Qatar, Guillermo Ordorica, le extiende la mano a los aficionados con la encomienda de que no se dejen llevar por mitos | Foto: Cuartoscuro

¿Puedo meter alcohol a Qatar?

No, no se puede. Tequila, cerveza, vodka, ron, cualquier tipo de bebida alcohólica está prohibida. Los aficionados que viajen a Doha deben evitar cargar con cualquier botella.

¿Puedo usar mi máscara de luchador en el Mundial de Qatar?

Que los mexicanos estén tranquilos. Las máscaras de luchadores como El Santo, Blue Demon, Súper Muñeco, Doctor Wagner, Máscara Sagrada y varias más, están permitidas. El único momento en el que las máscaras deben quitarse es en el momento de cruzar los filtros de seguridad de los estadios; posteriormente se pueden usar. Las autoridades de Qatar pueden pedir retirarlas en cualquier momento.

Los mexicanos han hecho su vida lejos de México / Foto: Miguel Ángel Mújica | Enviado

¿Cómo me debo vestir en Qatar?

Para ir a los estadios los asistentes tienen la libertad de usar lo que más les plazca, sin embargo, existen restricciones. La gente debe evitar vestimentas con mensajes políticos, discriminatorios, palabras, símbolos o cualquier atributo destinado a la discriminación. Usar un short, playera, mezclilla, está permitido.

¿Debo cubrir mis hombros y rodillas en Qatar?

Sí, pero sólo en lugares específicos como instalaciones gubernamentales, museos y centros comerciales, hombres y mujeres deben cubrirse hombros y rodillas.

¿Puedo promover los derechos LGBT+?

El rechazo a la comunidad LGBT+ es uno de los temas más comentados, sin embargo, de acuerdo con las autoridades locales, los asistentes pueden manifestar su apoyo e incluso hacer marchas: “Las personas que muestren el arcoíris u otras banderas de identidad sexual no serán abordadas, detenidas o procesadas”, emitió el Comité. En los estadios “las personas que muestren muestras de afecto en las calles tampoco serán detenidas”. Sí existen manifestaciones para promover los derechos LGBT+, “está permitido”.

El veterano activista británico por los derechos LGBT, Peter Tatchell, sostiene un cartel frente al Museo Nacional de Qatar | Foto: Reuters

¿Puedo hacer caravanas y poner música en la calle?

El Mundial es fiesta. Qatar lo sabe. Los mexicanos o asistentes de otros países tienen la libertad de armar caravanas y alegrar las calles de Doha: “Se permiten marchas espontáneas de fanáticos en la calle o centros comerciales, también cantando en público, eso no tiene acción o enjuiciamiento”, compartió el Comité.

Futbol Embajador del mundial de Qatar califica a la homosexualidad como un daño en la mente

El ruido es permitido: “Cantar canciones en público, tocar tambores o hacer otros ruidos en público no tiene enjuiciamiento”.