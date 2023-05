Padre e hijo fanáticos de Chivas buscan un milagro en el Estadio Akron para conseguir boletos

Desde temprana hora en las inmediaciones del Estadio Akron, cientos de aficionados se dieron cita para tener un buen lugar de estacionamiento, degustar una buena comida y respirar lo que es el gran ambiente de una final por el título en la Liga MX, todo esto ya con boleto en mano; sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte, pues un padre e hijo se postraron con letrero en mano para conseguir un boleto para el partido de Chivas contra Tigres.

Busco boleto. Apóyame chivahermano se lee en el par de hojas

Elios Rubio, rojiblanco desde la cuna, le inculcó a su hijo el mismo amor al Guadalajara, es por ello que ambos se mostraron optimistas por poder salirse con la suya y entrar a presenciar este histórico encuentro; no obstante, acepta que no está dispuesto a pagar altas cifras, mucho menos en reventa.

La afición de Chivas apoya a más no poder al club a una hora que empiece la Gran Final entre el Rebaño y los Tigres 🇲🇽😎



📸: @LuisGardunoJr



👉🏻 https://t.co/ENLxjbmXYd pic.twitter.com/ELe2LLat1e — Esto en Línea (@estoenlinea) May 29, 2023

“Queremos boletos, pero pagando algo justo. Pagaríamos mil millones por ver a las Chivas, pero no los tengo, traigo una cantidad de dinero a pagar considerable, pero por ahí a alguien que le sobre, que no llegó algún familiar o algo así, ya sabes que nunca falta y a eso venimos. Estamos esperando un milagro”, aseguró el padre de familia.

Parte de ese sentimiento incondicional a su escuadra es que ingresó a su hijo a las fuerzas básicas rojiblancas y ahora están con la esperanza de acceder al encuentro, pero, si por algo no lo logran, buscarán otras alternativas.

“Si no se puede conseguir algo, que esperemos que sí (cruza los dedos), nos quedaremos a escucharlo desde aquí, irnos a algún bar o trasladarnos a La Minerva para verlo en las pantallas”, estableció el fan.

Durante su estancia en dicho lugar, señaló que se le han acercado varias personas para ofrecerle las entradas; desafortunadamente para ellos los precios se salen de lo presupuestado.

“Traemos 4 mil pesos y se nos han acercado para ofrecernos las entradas, pero en 26 mil pesos y pues no, la verdad es que no se puede. El día de la venta en línea estuvimos conectados refrescando la página cada rato y nada mas no conseguimos; esperemos tener suerte más tarde”, finalizó.

Al término de la entrevista, se acercaron un par de fanáticos a preguntar las condiciones, teniendo la misma respuesta: boletos por las nubes.

Publicado originalmente en El Occidental