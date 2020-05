Pamela Tajonar anhela con jugar en la Liga Mx Femenil

La portera del FC Barcelona está contenta en Europa y confía en seguir su carrera en el viejo continente, pero sueña con cumplir un sueño: militar en la Liga MX Femenil.

Su currículum es de calidad, pues presume de par de Copas del Mundo (2011, 2015) y una participación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con México. Además, cuenta con una larga trayectoria por el balompié europeo, pero aún siente le falta el logro más importante: jugar en la Liga Femenil MX.

Pamela Tajonar Alonso, hoy meta del FC Barcelona Femenino, es una de las pioneras del futbol de damas en territorio azteca y de forma directa o indirecta responsable de la creación de un circuito organizado de balompié para las mujeres. Hace una década, cuando emigró al viejo continente para sumarse al Málaga de la Liga Iberdrola de España, el futbol nacional ni siquiera imaginaba o apostaba por la aparición de una Liga Femenil.

Aunque diez años después, el circuito Femenil no sólo ha cobrado vida, ahora comienza a diversificarse a partir de la llegada de futbolistas México-estadounidenses y amenaza con seguir creciendo con el runrún constante de abrir la puerta a jugadoras del extranjero. El plan no se escucha nada mal e inclusive seduce a Pamela Tajonar.

“Es otro de mis sueños: jugar en una liga bien establecida en mi país y poder disfrutar de eso. Es algo que las de mi generación, e inclusive jugadoras anteriores, siempre habíamos querido”, indicó para ESTO vía teleconferencia desde Barcelona, España.

“Hoy me encanta la idea que excompañeras como Lupita (Worbis), o muchas otras de Selección o de universidad tengan la posibilidad de participar en esta Liga. Y a mí me encantaría estar, pero no sé si alcance; aunque no me cierro a dicha opción”, agregó.

La subcampeona de la Liga de campeones femenina con el Barcelona en 2019, celebró la competencia, pues la misma les brinda la oportunidad a muchas jóvenes para encauzar su talento. No obstante, reconoció la necesidad de cerrar brechas económicas entre ramas e inclusive entre clubes.

Aunque admitió, visto a la distancia, el crecimiento del circuito (deportivo y comercial) dependerá de todo un proceso, pues en España en un primer momento pasó de forma similar a como hoy en México. “La esencia de la competición está ahí, ése era el objetivo por el cual queríamos hubiera una liga. En España está igual de marcado (el aspecto económico entre clubes), pero si bien hay dos o tres equipos que despuntan en ese sentido, todos los demás están emparejados, gracias a las ayudas de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y de otros programas”, explicó la 58 veces internacional por México.

PRENSA Y EXTRANJERAS

Tajonar resaltó el papel de los medios en la difusión del circuito rosa mexicano y señaló a la televisión como clave para el desarrollo y autofinanciamiento de los clubes, pagándole a éstos derechos de transmisión.