Lazio vs Inter termina en tremenda pelea y con polémica

El partido entre Lazio e Inter de Milán terminó en tremenda pelea tras el polémico gol del brasileño Felipe Anderson con el que la escuadra local daba la vuelta al marcador y logró abrir al camino para que Inter tuviera su primera derrota en la Serie A italiana por 3-1.

Con un penalti marcado por el croata Ivan Perisic, el Inter iba ganando, pero fue al minuto 83 cuando se desató la polémica y pelea: Felipe Anderson remató al fondo de las mallas un rechace del meta esloveno Samir Handanovic tras un intento de Ciro Immobile.

Lazio 1-1 Inter | GOAL! Immobile 🎥



to never miss any goal Follow here 👇@IFAST66 pic.twitter.com/2ODLO6fmsf — Mohdy Mofady (@Mofady_Mo) October 16, 2021

Al principio de la acción, con el Inter en fase de posesión, Federico Dimarco se quedó tumbado en el suelo por una presunta lesión. Lautaro prosiguió la jugada del cuadro milanés, que acabó perdiendo el balón y provocando el contragolpe culminado con la diana de Anderson.

Cuando el brasileño corría para celebrar el 2-1, el holandés Denzel Dumfries le bloqueó con los brazos y le reprochó con agresividad por no lanzar fuera el balón.

. pic.twitter.com/xq4jDMSy2r — C24H (@calcioagora) October 16, 2021 . pic.twitter.com/PTMvcS4ESU — C24H (@calcioagora) October 16, 2021

Ahí se desató la pelea con varios jugadores de ambos conjuntos empujándose recíprocamente. En particular, Lautaro reprochó duramente a Anderson y acabó amonestado, arriesgando una segunda tarjeta que le impediría disputar el Inter-Juventus de la próxima semana.

Lautaro, Dumfries, en el Inter, y Anderson y Milinkovic-Savic, en el Lazio, recibieron la tarjeta amarilla.

Al concluir el partido los dos equipos se enfrentaron, con el árbitro que mostró la roja directa al brasileño Luiz Felipe, quien acabó llorando.

JAJAJAJAJAJAJA no le cabe una al jugador de la Lazio, estaba re perdido😂pic.twitter.com/Olmae4r1hP — Marcos⭐️🐯🏆 (@KitosBarrientos) October 16, 2021

|| Con información de EFE ||