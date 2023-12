Pelé: A un año de su fallecimiento, hijos buscan recuperar su marca

Los hijos de Edson Arantes Do Nascimento quieren recuperar la marca "Pelé", misma que no se encuentra en Brasil, sino en Estados Unidos en manos de una empresa que la explota de forma exclusiva.

A un año del fallecimiento del llamado ‘O Rei’, sus herederos quieren recuperar una marca que le pertenece a Sports 10 y que el propio Pelé vendió.

De acuerdo con la información de la agencia EFE, la marca Pelé podría generar ingresos anuales cercanos a los 10 millones de dólares.

A lo largo de su exitosa carrera, el triple campeón mundial formó toda una industria en torno a él. Le prestó su nombre desde a una marca de café hasta al laboratorio que fabrica viagra.

El contrato con Sports 10 es por treinta años prorrogables, según detallaron las crónicas de la época. A cambio, recibió dinero y pasó a recibir un salario mensual, más un porcentaje por la venta de productos.

A partir de su fallecimiento, el 29 de diciembre de 2022, víctima del cáncer, los seis hijos vivos de ‘O Rei’ buscan la fórmula para traer la marca de su padre a la tierra donde nació.

“Es algo que creo que debe ser de la familia”, dijo Edinho, el hijo varón mayor de Pelé, en una entrevista con EFE, en Santos.

“Desgraciadamente, mi padre se rodeó de personas que no le hicieron mucho bien. Le dieron a entender que era una buena salida vender la marca y no. Mi gran sueño es devolver la marca a la familia“, agregó.

En Estados Unidos es más fácil comprar artículos de Pelé. Meses antes de fallecer, ‘O Rei’ firmó un contrato con la firma Roots of Fight para el lanzamiento de una colección de ropa propia.

Los hijos de Pelé negocian, aunque sin éxito

Edinho, quien como su padre jugó en el Santos, pero de portero, y ahora es entrenador, asegura que no ven un centavo de la explotación de la marca. Revela que inició una negociación con Sports 10 para recuperarla. “Llegué muy cerca, pero no fue posible”, lamentó.

Edinho comentó que empresas brasileñas lo han buscado para cerrar acuerdos en memoria de su padre, pero que se ha visto en la necesidad de rechazarlos porque no tiene los derechos. “El único camino posible es adquiriendo la marca”, apuntó Edinho.

Edinho cree que, trayendo la marca a Brasil, ayudaría a “perpetuar” la historia de su padre entre las nuevas generaciones, además de generar beneficios para la ciudad de Santos.

